Video: Incendio en California devasta las locaciones de Westworld

Paramount Pictures no necesita introducciones. Una de sus populares inmediaciones, el Paramount Ranch, lugar de varias producciones como la popular Westworld, ha sido destruido por un brutal incendio.

El rancho fue iniciado por Paramount Pictures en 1927 y por él han pasado los elencos de “Caught in the Draft” con Bob Hope, “The Lake House” con Sandra Bullock, o series como “The Mentalist,” “Weeds” o “Quickdraw”. Una de las últimas es la conocida Westworld. De hecho, desde la misma HBO dijeron en un comunicado a Variety lo siguiente:

Sad for fans of @WestworldHBO and shows like Dr Quinn Medicine Woman, the Paramount Ranch western town movie set has burned to the ground in the Woolsey Fire @CBSLA #westworld #Woolseyfire pic.twitter.com/DhZWaGbr6g

— John Schreiber (@johnschreiber) November 9, 2018