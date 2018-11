Twitter agrega categorías a su sección de tendencias

Twitter se mantiene firme en su lucha por mejorar la plataforma y atraer a más usuarios.

Pero con el complicado escenario socio-político global, y la marejada irrefrenable de bots, el discurso en esa red social se ha recrudecido.

Twitter ya no es el lugar amigable que era antes. Y parece que sus desarrolladores están conscientes. Por ello acaban de presentar una mejora en su interfaz que hará más fácil leer tendencias sin embarrarse con temas non gratos.

Starting today in the US, we’re making it easier than ever for you to explore Explore. Tabs at the top of the page organize all the best Tweets, picked just for you. Perusing topics like news, sports, fun, and entertainment is now just a quick tap away! pic.twitter.com/LkgYAUZ4WJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 14, 2018