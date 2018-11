The Liberator: la nueva serie animada de Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial

Netflix tiene una nueva serie animada en puerta. Y el tema es poco esperado para el género.

Netflix sigue apostando por el contenido original. Tal vez como su estrategia más clara para diferenciarse y competir contra el contundente Disney+. La gama de sus producciones es bastante amplia, pero The Liberator sería algo único en su especie.

Se trata de una nueva serie animada, recién anunciada por la compañía a través de un comunicado oficial. Pero lo que la hace única y especial es que, a pesar de ser animación su trama será bastante adulta y seria. Según narra su primera sinopsis general:

The Liberator cuenta la fascinante historia real de la marcha más sangrienta y dramática hacia la victoria de la Segunda Guerra Mundial: la odisea en el campo de batalla del inconformista oficial del Ejército de EE. UU., Félix Sparks, y su unidad de infantería. Mientras luchan durante más de quinientos días para liberar Europa. El drama de combate seguirá a Sparks y al 157º Regimiento de Infantería de Oklahoma, una unidad de la Guardia Nacional compuesta principalmente por vaqueros, nativos americanos y mexicoamericanos desde la invasión de Italia hasta la liberación del campo de concentración de Dachau.

La serie estará basada en el libro "The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey" por Alex Kershaw. Mientras que la serie ha sido creada por Jeb Stuart. Responsable de cosas de culto como Die Hard y The Fugitive.

Sin embargo, lo más llamativo es que esta será la primera serie en utilizar la técnica de Trioscope Enhanced Hybrid Animation. Una nueva tecnología de montaje que combina arte en CGI con actuaciones en CGI y animación tradicional.

No hay aún ningún material para ver en acción la animación. Pero promete lograr un nivel de intensidad dramática único.

Por desgracia aún no hay fecha tentativa para el estreno de la serie.