Terror: Tu cuenta de Facebook y mensajes privados podrían estar a la venta

Los escándalos de Facebook no paran y lo peor es que últimamente, todos han involucrado tus datos personales y la exposición de estos.

No pasa un mes sin que escuchemos algún escándalo que involucra a Facebook y claro que sí, a tus datos privados o la seguridad de tu perfil. Y es que últimamente parece que Mark Zuckerberg no da una en ese rubro y claro, es algo que a todos nos incumbe y nos debería preocupar. Ahora ha salido a la luz que hay 120 millones (sí, millones) de cuentas y mensajes privados de Facebook a la venta en la dark web.

Las cuentas y mensajes de Facebook en venta

Esto no es cualquier cosa. Ya habíamos hablado sobre un masivo hackeo, aunque aún faltaban algunas piezas en el rompecabezas. Y bueno, este es uno nuevo. La BBC habló con los hackers que atacaron Facebook y fueron ellos quien confesaron que efectivamente, hay credenciales de acceso a cuentas de la red social y mensajes privados en venta. Grave. En un inicio Zuckerberg y compañía dijeron que no tenían indicios de que esto hubiera afectado a los mensajes privados.

Para obtener todo esto, los hackers usaron una extensión de navegador con malware. Sí, como en el pasado. Los clásicos nunca mueren. Por el momento los datos no han sido comprados por nadie, así que no se puede decir que se hayan usado todavía para el mal, aunque eso podría cambiar pronto. O no.

Te preguntarás, ¿hay cuentas afectadas de América Latina? Y la respuesta es sí. También de Europa, EE UU y principalmente de Rusia y Ucrania.

La recomendación en este caso es, una vez más, que cambies tu contraseña inmediatamente, pues aún no hay un modo infalible para saber si fuiste afectado.