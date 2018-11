Histórico: Encuentran la antigua ciudad perdida de Tenea junto a varias tumbas

De Tenea solo se tenían referencias epigráficas, pero el Ministerio de Cultura de Grecia acaba de informar que los restos de esta antigua ciudad han sido encontrados junto a varios objetos y tumbas.

Tenea fue fundada hace miles de años por prisioneros de la guerra de Troya a los que Agamenón (rey de Micenas y hermano de Menelao, que encabezó la expedición griega contra dicha ciudad) permitió construir su propia urbe, recogió el portal español La Vanguardia.

El tema es que se encontró la localización de la antigua ciudad de Tenea, en el noreste del Peloponeso. Los arqueólogos se centraron en dos excavaciones cerca de la actual Jiliomodi, a unos 20 kilómetros de Corinto y 95 kilómetros de Atenas. En esta zona, encontraron restos de un cementerio y de la antigua ciudad.

En una minuciosa misión, lograron identificar edificaciones en un espacio de 672 metros cuadrados, con suelos de arcilla en buen estado y porciones de azulejos de mármol y piedra. Así mismo, en la zona del cementerio se identificaron siete nuevas tumbas, cuatro que datan de la época romana y tres de la época helenística.

Las tumbas estaban decoradas con jarrones y joyas de oro, bronce y hueso, y también se percataron de la existencia de al menos doscientas monedas, de comienzos del helenismo hasta finales de la época romana.

Según mencionó el Ministerio de Cultura el hallazgo prueba que la ciudad de Tenea sufrió las consecuencias de la invasión del Peloponeso del rey visigodo Alarico I en el 396-397 a. C. y que fue abandonada posteriormente.

