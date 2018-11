Nintendo eliminará una animación de Super Smash Bros. Ultimate ante acusaciones de racismo

Hace unos días muchos estuvimos atentos al Nintendo Direct enfocado en Super Smash Bros. Ultimate. Sin duda los primeros gameplays de uno de los juegos más esperados para la Nintendo Switch emocionaron a más de uno que se lo anotó en su lista de próximas compras.

Sin embargo, mientras unos se fijaban en los combos y habilidades de los personajes, hubo gente que le puso atención a cosas un poco más específicas. Por ejemplo, las animaciones durante los combates.

Hubo una en particular que molestó a ciertos espectadores. Se trata de un ataque de Mr Game & Watch que golpea con una antorcha que tiene en la mano. Mientras hace esto, se ve que tiene una pluma en la parte posterior de su cabeza y muestra los dientes.

Muchos lo interpretaron como una ofensa a la comunidad nativo americana. De hecho, la animación hace parte de un juego de 1982 de Game & Watch llamado Fire Attack. Precisamente en este título se ubica en el viejo oeste donde que un vaquero trata de defender su fuerte de los ataques de indígenas americanos. La silueta de ellos es la pose que adopta Mr Game & Watch.

Desde entonces se han publicado numerosas quejas en varios foros en linea. Debido a eso, Nintendo decidió responder rápidamente. Esto fue lo que dijo un vocero de la compañía:

Así, Nintendo se apresuró a asegurar que próximamente corregirá la ofensa. Además, no terminó sin antes disculparse por no haberlo notado antes desde su equipo de marketing.

¿Piensas que fue una decisión acertada o que no valía la pena tomarse esta molestia?

Please check and spread the below thread from ResetEra. Mr. Game & Watch's new forward smash in Smash Ultimate is a direct reference to a G&W game featuring racist depictions of Native Americans.

I'm Native, and this hurts. @NintendoAmerica Can you help?https://t.co/8JlXbBh1lf pic.twitter.com/NZCasWlVom

— ✨ gale (@rr_gale) November 3, 2018