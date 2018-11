Sacarlo sería extremadamente difícil: difunden las primeras fotos del submarino ARA San Juan

Hace unos días supimos que el submarino ARA San Juan, tras un año de desaparición en las costas Atlánticas de Argentina, finalmente fue encontrado. Ahora se publicaron las primeras fotos, que retratan una difícil misión.

El submarino fue hallado a 800 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la ciudad de Cómodoro Rivadavia (ve esta nota). Estas son las primeras tres imágenes que hay disponibles sobre la nave tras la implosión:

Sin embargo, luego del hallazgo, se desprende el desafío principal: sacarlo de donde está. Esta misión, que pudiese parecer algo obvio luego de encontrarlo, es más difícil de lo que parece. El ministro de Defensa del país, Oscar Aguad, se refirió al tema en una conferencia este sábado, mencionando que no hay “posibilidades técnicas para reflotar el submarino del fondo”:

No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y no tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características.

Me preguntaron por medios técnicos para reflotar el submarino y la respuesta es que Argentina no cuenta con medios técnicos para reflotar el submarino -y no debe haberlos en el mundo- para traer de 900 metros de profundidad una mole de 1300 toneladas de peso. Eso he dicho y lo reafirmo