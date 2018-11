Sí puedes crear tus propios stickers personalizados en WhatsApp: Te decimos cómo

Fue un largo tiempo de espera para poder tener stickers en WhatsApp, pero al fin llegaron y además puedes crear los tuyos.

A estas alturas, los stickers no son precisamente algo nuevo en el mundo de las aplicaciones. De hecho, tanto en Messenger como en Telegram ya tienen bastante tiempo de existir. Sin embargo, recientemente hicieron su llegada a WhatsApp. Y no, aún no es la llegada triunfal, pues por ahora están disponibles solamente en la app beta; pero ya puedes usarlos (si quieres) e incluso crear los tuyos.

Crea tus propios stickers de WhatsApp

Al inicio, cuando los rumores sobre los stickers comenzaron, no se sabía realmente si iba a ser posible crear los tuyos o no (como en Messenger). Afortunadamente, hay una manera de hacerlo y añadirlos a la aplicación. No es difícil, pero tendrás que tomarte tu tiempo y usar una app de terceros. Te explicamos.

Comencemos aclarando que la imagen puede ser de lo que quieras. Una vez elegida la imagen, podrás continuar el proceso tanto en tu computadora como en el celular gracias a Photopea.

Abre la imagen que hayas elegido con el editor de Photopea y elige la herramienta de recorte, que encontrarás en el extremo izquierdo de tu pantalla (sea computadora o celular).

Selecciona dentro de "Free" la herramienta "Fixed Ratio". La idea es que cortas la imagen en un cuadrado perfecto para que pueda convertirse en un sticker.

Una vez recortada tu imagen, todo estará listo para exportar. Ve a " File/Export as/More" para lograrlo. Aquí debes elegir la opción WEBP o PNG. Sin embargo, la mejor elección y lo que facilita el proceso es usar WEBP.

para lograrlo. Aquí debes elegir la opción WEBP o PNG. Sin embargo, la mejor elección y lo que facilita el proceso es usar WEBP. Ahora viene algo importante que de no ser tomado en cuenta, arruinará tu sticker: al momento de guardar la imagen, debes asegurarte poner las dimensiones 514 x 514 pixeles. Esto es necesario para que funcione.

Esto es necesario para que funcione. Lo siguiente es crear una carpeta dentro de tu celular. La mayoría de los equipos tienen una app preinstalada que te permite hacer esto, pero si no, siempre puedes descargar un editor de archivos. En esta carpeta guardarás los stickers creados. Vale la pena recalcar que para que la app considere un paquete de stickers, debe haber al menos tres imágenes.

Ahora el segundo paso…

Ya que estén las imágenes en su carpeta especial, descarga Personal Stickers for WhatsApp. La app encontrara sola las imágenes que guardaste. Pulsa en ADD y se agregarán a WhatsApp como stickers. Así de fácil.

Otra ventaja de este proceso es que también podrás comenzar a descargar stickers que alguien más haga para usarlos tú. Sí, así como en Telegram. Esperamos que pronto la aplicación tenga un modo más directo para añadir nuevos paquetes.