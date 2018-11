Steve Wozniak hace pedazos a Samsung y dice que Steve Jobs estaría orgulloso del Apple actual

En entrevista televisiva.

Hace no mucho, Steve Wozniak, el co-fundador de Apple no se había guardado balas contra su ex compañía por sus productos y políticas.

Ahora, el genio loco habló con CNBC, tirándole flores al estado actual de la compañía:

Creo que (Steve Jobs) estaría muy feliz con la compañía hoy y su enfoque en el usuario final, poniendo a las personas por encima de la tecnología. Steve siempre actuó de esa manera. Los usuarios deberían ser más importantes que la tecnología en sí. Tú no deberías víctima de la tecnología y de lo que puede hacer. Deberías poder vivir tu vida de la forma más humana posible.

De paso, aprovechó de decir que "otras compañías" (en referencia a Samsung) solo entregaban características divertidas, pero que no están innovando.

El debate se abre otra vez y se pronostica una guerra de fanáticos. Woz puede tener o no la razón, pero de que cada vez que habla deja la grande… eso es indudable.