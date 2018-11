Los juguetes cobran vida: Review de Starlink Battle for Atlas [FW Labs]

Conozcan nuestra opinión de este nuevo título de acción-aventura de Ubisoft.

Justo cuando pensábamos que había pasado esa tendencia de los títulos "toys-to-life" como Skylanders, Disney Infinity y LEGO Dimensions ha llegado Ubisoft con Starlink: Battle for Atlas, un nuevo juego de acción-aventura que tiene la opción de interactuar con juguetes físicos.

Eso si, cabe señalar que las figuras son completamente opcionales ya que Starlink se puede disfrutar perfectamente sin tener que gastar ni un centavo adicional, aunque no cabe duda que los más pequeños y los coleccionistas preferirán adquirir los paquetes de las naves ya que lucen muy atractivas.

Bienvenidos a Atlas

Starlink nos presenta una historia ambientada en el sistema estelar Atlas que comienza con la presentación de la tripulación de la nave Equinox que se encuentra investigando una fuente de energía llamada Nova, pero la tranquilidad se ve interrumpida cuando la Legión Olvidada liderada por Grax lanza un ataque para secuestrar al capitán con el objetivo de obtener sus conocimientos en el potente combustible y así intentar conquistar la galaxia.

Estos eventos causan que Equinox se estrelle y que los miembros del equipo se dividan para buscar la forma de recuperar a su superior y así salvar a toda la población de los planetas, que es justo donde comienza la aventura.

Si, la historia suena algo trillada y realmente no logra enganchar mientras transcurre, pero sirve como una buena razón para llevar a cabo las acciones bajo una narrativa. Además, algunos de los personajes son interesantes y lo mejor es que las escenas cinemáticas son de tan buena calidad que por momentos lucen como una serie animada.

De esta manera nos encontramos ante el mando de un grupo de pilotos mientras exploramos el sistema estelar, completamos misiones para mejorar la nave, y luchamos contra los villanos de la Legión Olvidada.

Terminar la historia principal lleva en promedio unas 12 horas (con mayor exploración y con extras hasta el doble de tiempo) y como ya les mencioné es una trama muy simple que cumple con llevar el ritmo de las acciones pero que al final se siente que se queda corta y que le deja el protagonismo a la jugabilidad.

Sistema de juego sólido, pero repetitivo

Aunque no quería llegar a las odiosas comparaciones es inevitable mencionar el parecido con No Man's Sky, aunque las similitudes se quedan solo en aspectos estéticos y conceptuales ya que la experiencia de juego es diferente. Y es que para empezar el título de Hello Games genera elementos de forma procedural mientras que Starlink presenta un entorno completamente manufacturado en un sistema estelar compuesto de siete planetas que a mi gusto otorga una mejor experiencia, además de lo que ya mencioné antes y es que acá se sigue una historia que ofrece objetivos más claros.

Afortunadamente los sistemas de juego están muy bien logrados y permiten una experiencia divertida, destacando que aunque es fácil de jugar requiere de cierta habilidad para conseguir dominarlo.

Las acciones se dividen en exploración y en combate, que se combinan de forma natural en las misiones que en general consisten en llegar a un planeta para encontrar puestos de avanzada y conseguir recursos y mejoras, además de reducir la presencia de la Legión. Aunque cada planeta tiene su propia personalidad – por decirlo de alguna manera – ya que ofrecen diferencias en aspecto e incluso en detalles como flora y fauna, la verdad es que llega un punto en que a pesar de esto se siente muy repetitivo ya que se realizan exactamente las mismas tareas una y otra vez.

El combate espacial es sólido y cuenta con elementos bastante interesantes, sobre todo la posibilidad de modificar y mejorar la nave y sus armas a través de mods. De hecho es clave subir el nivel de cada elemento y elegir una buena configuración dependiendo del enemigo al que nos estamos enfrentando.

Por esto me parece que Ubisoft desaprovechó una gran oportunidad al no incluir un modo multijugador competitivo ya que sin duda el apartado más destacado es el del combate espacial y hubiera sido muy divertido disfrutarlo en batallas online, pero por algún motivo al final solo se incluyó un modo cooperativo local.

Juguetes que cobran vida

Como mencioné antes, existe la opción de comprar paquetes físicos que vienen con atractivas naves y pilotos de juguete que pueden interactuar con el juego a través de un aditamento en el control para una experiencia más original.

De esta manera resulta divertido hacer combinaciones únicas y trasladarlas al mundo virtual de Starlink, aunque afortunadamente se decidió que el concepto fuera flexible para que los que no desean gastar en los juguetes puedan disfrutar del juego.

Star Fox en Nintendo Switch

Algo que ha llamado la atención de este juego es que la versión para Nintendo Switch viene con un extra muy especial, y es que incluye contenido exclusivo de Star Fox que aunque es breve está muy bien logrado y cumple como una especie de homenaje a la franquicia. Definitivamente un gran plus para los fans.

Visualmente cumple

En el departamento de gráficos Starlink cumple mostrando visuales promedio sin muchas pretensiones, y es que muestra un estilo de animación que lo deja lejano a lo que hemos visto en títulos recientes pero que va de acuerdo al estilo del juego.

Los planetas presentan entornos coloridos y muy llamativos, pero en ocasiones se sienten algo planos y se perciben algunos problemas como caídas de framerate en puntos determinados.

Aún así se reconoce que tiene un estilo muy singular que combina de gran forma con la banda sonora a cargo del compositor canadiense Trevor Yuile que va muy de acuerdo con lo que sucede en pantalla.

Conclusión

Starlink: Battle for Atlas me dejó con la idea de que se quedó corto, y es que aunque cuenta con un sistema de juego sólido y entretenido se siente muy repetitivo y la historia no logra enganchar ya que se siente intrascendente.

Además de todo la historia es relativamente corta y al concluirla quedan pocos motivos para seguir jugando (a menos que sean de los que les gusta sacar todo al 100%) por el mismo tema de lo repetitivo, por lo que tal vez hubiera sido buena idea incluir algún modo multijugador que sacara provecho de las mecánicas de combate.

Cabe mencionar que se implementa de forma muy original el concepto toys-to-life pero es algo que solo será aprovechado por algunos, es decir los jugadores que estén dispuestos a gastar más dinero en los juguetes físicos.

A pesar de esto me parece que hay cosas muy positivas y rescatables que le dan a Ubisoft material para seguir adelante con esta franquicia, ya que haciendo algunos ajustes en base a la retroalimentación de los usuarios podrían crear un título muy entretenido con la base que ya construyeron.

Starlink: Battle for Atlas ya está disponible en versiones para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

La copia de revisión para Xbox One fue facilitada por Ubisoft.