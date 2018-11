Zev Siegl, cofundador de Starbucks: “Para emprender es vital la gestión financiera, si no eres bueno en eso busca ayuda”

En Fayerwayer hablamos con uno de los principales oradores que tendrá fiiS 2018 en Santiago: Uno de los cerebros tras Starbucks

Zev Siegl tenía una idea en 1971 motivado por su pasión. Le gustaba mucho el café y junto con dos amigos el profesor Jerry Baldwin y el escritor Gordon Bowker fundaron Starbucks Coffee Company.

Inspirado en la novela “Moby Dick” de Herman Melville, el nombre de esta cafetería tomó ribetes planetarios desde su Seattle natal, para llegar a diferentes rincones del mundo.

Vicepresidente hasta 1980, Zev Siegl luego de esto se convirtió en emprendedor fundando Quartermaine Coffee Roasters en Washington DC, Peerless Pie en Seattle y, más recientemente, BuckleUp. También comenzó su propia empresa de consultoría que sirve a los propietarios de pequeñas y medianas empresas y aspirantes a empresarios o startups con asesoramiento sobre el financiamiento de las necesidades de crecimiento de nuevas empresas, previsión financiera, planificación, ofertas de capital privado y solicitud de préstamos bancarios.

Zev será uno de los invitados principales de fiiS Santiago 2018 y en Fayerwayer hablamos con él sobre emprendimiento y sobre su principal negocio: Starbuck’s.

¿Cómo te convertiste en emprendedor?

ZS: Había estado enseñando a niños de 14 años durante tres años en una escuela pública, tenía 26 años y estaba inquieto. Quería una vida más emocionante. Tenía dos amigos que también querían nuevos retos. Uno era periodista y otro trabajaba en una pequeña oficina en The Boeing Airplane Company. Después de meses de conversaciones, decidimos comenzar un negocio, una compañía de tostado de café.

¿Es cierto que le pusiste el nombre de "Starbucks" a la compañía debido a Moby Dick? ¿Nos puedes contar más sobre eso?

ZS: Los emprendedores a menudo aplican mucha energía para nombrar a sus empresas. Mis dos socios y yo teníamos una larga lista de nombres que se nos habían ocurrido. Algunos de esos nombres eran realmente inapropiados! "Starbucks" fue el ganador. Nos gustó la forma en que sonaba y pensamos que tenía el aura de un negocio atemporal. No sabíamos que Starbuck era el apellido de una familia ballenera en Nantucket, Rhode Island (EE. UU.) en el siglo XVIII, por lo que Herman Melville lo usó en la novela Moby Dick, que trataba sobre la caza de ballenas.

¿Qué piensas de Starbucks hoy?

ZS: El crecimiento de Starbucks es asombroso: ¡más de 29.000 ubicaciones en 77 países! Es la séptima compañía de bebidas más grande del mundo ahora. Ha tardado casi 50 años en alcanzar este tamaño. Estoy especialmente impresionado de que los empleados minoristas todavía estén bien capacitados. Cuando ordeno mi café expreso doble, se elabora correctamente ya sea si estoy en Seattle o en Santiago.



Starbucks ha popularizado las bebidas de café recién hecho El hecho de que los precios de Starbucks son altos, creó una oportunidad para que miles de compañías de café más pequeñas se establecieran y crecieran. El crecimiento de Starbucks ha creado su propia competencia en cada una de las principales ciudades del planeta.

Su enfoque en los primeros días de Starbucks fue en la comunidad local de Seattle. Tomando eso como ejemplo, ¿cómo haces el salto a una estrategia global?

La transición a una perspectiva global fue guiada por el CEO, Howard Shultz, quien adquirió la compañía en 1985. Ha sido un líder sobresaliente y fue lo suficientemente inteligente como para rodearse de ejecutivos experimentados que comprendían el crecimiento internacional.

¿Qué es más importante en cualquier negocio: el producto o la marca? Porque hoy, por ejemplo, Starbucks trasciende el café.

¡Buena pregunta! La respuesta es ambas. Starbucks logró su marca desde el principio en 1971, gracias a la experiencia de uno de los otros dos cofundadores, Gordon Bowker. Y fuimos cuidadosos con nuestros cafés; Ofrecemos excelentes cafés que se tostaron a la perfección y se vendieron frescos a nuestros clientes. Ese sigue siendo el caso hoy y hemos experimentado en todo lo que rodea a la industria del café.

Cuando se inició en el negocio, la tecnología era más precaria. Hoy las innovaciones tecnológicas configuran una nueva forma de trabajar. ¿Qué tan importante es para las empresas actuales aprovechar el poder de la tecnología?



¡Cómo me gustaría que tuviéramos el beneficio de las tecnologías de hoy en la década de 1970! No había computadoras ni teléfonos celulares. ¡Imagina eso! La máquina de fax era nueva entonces y compramos una. Las compañías que aconsejo hoy usan bases de datos, software, redes sociales, Internet y equipos de tostado controlados por computadora. ¡La vida es mucho mejor!

¿Qué lecciones sobre la forma de trabajar pueden los emprendedores y los pequeños emprendedores tomar del modelo de trabajo de Starbucks?

Hago presentaciones en todo el mundo en conferencias para emprendedores primerizos. Aquí hay tres lecciones de inicio de Starbucks que presentó:

a) Las previsiones financieras y la gestión financiera son vitales. Si no eres bueno en estas cosas, busca a alguien que pueda ayudarte.

b) Los empresarios no lo saben todo (aunque a veces piensan que lo saben). Por eso necesitan un equipo; un mentor / asesor que ya ha estado donde quiere ir, un abogado experimentado y un contador, y gerentes con experiencia que ayudarán a la empresa a tener éxito. Tenía dos socios inteligentes, lo que supuso un gran impulso para nuestra empresa.

c) Hay una regla de puesta en marcha: no hay nuevos fondos = no hay nuevas empresas. Por lo tanto, aprender a trabajar con inversionistas es una habilidad que los emprendedores deben tener. Los inversores viven en una planta diferente de los emprendedores y los empresarios tienen que aprender a comunicarse con ellos.