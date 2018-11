Starbucks bloqueará páginas porno en su red Wi-Fi

Aunque usted, no lo crea...

Sin duda Starbucks es una de las cadenas de cafeterías más famosas del planeta. Tal vez la mayor. Y buena parte de esa fama se la debe al detalle de haber regalado el acceso a su Wi-Fi a todos clientes desde el principio.

Pero como ya es costumbre con la raza humana; siempre es cuestión de tiempo para que los clientes comiencen a abusar. No hablamos únicamente de personas que compran sólo una taza de té; y convierten el sitio en su oficina por 8 horas.

Sino que al parecer, durante los últimos años ha habido un crecimiento desmesurado; al menos en Estados Unidos, de clientes que usan la Wi-Fi de Starbucks para ver en público toda clase de porno.

El auge llegó a tal grado que la organización Enough is Enough lanzó una campaña en línea; para exigirle a la cadena que instaure bloqueos activos contra esa clase de páginas en sus locales:

Starbucks se preocupa más por dar pajillas de papel que por proteger a los niños y a sus clientes en sus redes Wi-Fi públicas. La compañía ha roto su promesa de filtrar pornografía e imágenes de abuso sexual de menores. Aunque hace más de dos años anunció que lograrían redes seguras.

Y lo han logrado. De acuerdo con los colegas de Business Insider ya es oficial. A partir del año 2019 Starbucks instalará una nueva red de filtros; con la que bloqueará todos los sitios web pornográficos que intentan ser accedidos desde su Wi-Fi.

Será sólo cuestión de tiempo para conocer en qué consiste exactamente su tecnología para filtrar y bloquear estos sitios.