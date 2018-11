¡Hasta siempre! Todos estos personajes le debemos a Stan Lee

Spider-Man, Hulk, los X-Men, Avengers y muchos más.

Aunque aún no están claras las causas, la muerte de Stan Lee a los 95 años es un hecho. Stanley Martin Lieber fue el creador de muchísimos personajes e historias. Estas son algunas.

Lee fue el creador de casi todo el universo de Marvel. Sin ir más lejos, Spider-Man, fue concebido en trabajo con el dibujante Steve Ditko para la revista Amazing Fantasy el año 1962. El hombre araña se convertiría en uno de sus creaciones más queridas.

Hulk es otro de los personaje ficticios que desde mayo de 1962 comenzó a cautivar lentamente la fanaticada. Fue creado por Lee y Jack Kirby, y publicado inicialmente en The Incredible Hulk. Los poderes de este personaje se deben a la exposición accidental a los rayos gamma durante la detonación de una bomba.

Iron Man o El hombre de hierro, parte del universo de Marvel Comics, fue creado por Stan Lee en conjunto con Larry Lieber, Don Heck y Jack Kirby al año siguiente. La primera aparición fue en Tales of Suspense en marzo de 1963. Detrás de el superhéroe está Anthony Edward Stark, o más conocido como Tony Stark.

Doctor Strange, a su vez, apareció en Strange Tales en julio de 1963. Lee lo creó junto a Steve Ditko con la idea de dar vida a un personaje protector de la Tierra contra las amenazas mágicas y místicas. Es el “Hechicero Supremo”.

Los X-Men. Les dio vida junto a Jack Kirby en septiembre de 1963. Los Hombres X, como se les conoce en América Latina, aparecieron por primera vez en The Uncanny y narran la existencia de los denominados “mutantes”, una variable de la evolución humana: adquirieron sus superpoderes gracias a mutaciones. Obviamente, también creó a los villanos, ¿recuerdan a Magneto?

The Fantastic Four o Los 4 Fantásticos. Fueron creados en conjunto con Jack Kirby y son el primer equipo de superhéroes creado por el artista. Los personajes que debutaron en este equipo fueron el Sr. Fantástico (Reed Richards); La Mujer Invisible (Susan Storm); La Antorcha Humana (Johnny Storm); y The Thing.

The Avengers o Los Vengadores, a pesar de su popularidad posterior, fueron creados en 1963. Originalmente fueron Ant-Man, Hulk, Iron Man, Thor y Avispa, aunque luego se integran muchos más.

La lista de personajes que nació de la mente de Stan Lee es verdaderamente larga. Thor, La Bruja Escarlata, Daredevil, Pantera Negra, Silver Surfer, Nick Fury y un etcétera de centenas de personajes (que puedes encontrar aquí), se gestaron producto de las ideas de Lee.