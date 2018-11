Los primeros trabajos de Stan Lee: Cómo comenzó la leyenda

Stan Lee ha muerto el día de hoy, pero su legado queda intacto en el imaginario público. Y así es como todo comenzó hace algunos (muchos) años.

95 años de juventud vivió Stan Lee en este mundo, mismos que llegaron a su fin el día de hoy, 12 de noviembre. Sin embargo, queda un poco de esperanza: hombres como él no se van completamente del mundo, pues el legado que dejaron quedará para siempre en las mentes, corazones y claro, el merchandising de la gente.

¿Cómo empezó el fenómeno Stan Lee?

Fue un juvenil Stan Lee quien dio paso a la carrera que todos conocemos. Y todo comenzó con el Capitán América. Cuando Stan tenía tan solo 18 años de edad, publicó su primer texto de relleno en Captain América Cómics 3. ¿Se podría decir que fue su primer personaje? No, desde luego que no, porque el personaje publicado no era de su propiedad, sino de Joe Simon y Jack Kirby.

Fue aquella la primera vez que se leyó el nombre de Stan Lee (su nombre real era Stanley Martin Lieber). Usaba un seudónimo porque tenía reservado su nombre real para cuando lograra publicar algún trabajo más "literario" y "serio". Al final, el gran padre del universo Marvel terminó cambiando legalmente su nombre a su seudónimo.

Pero todavía hubo mucho más

Obviamente. Fue un 8 de noviembre (hace poco vivimos el aniversario) de 1961 cuando salió a la luz Fantastic Four 1. Se podría decir que a partir de ahí comenzó la explosión de arte y creatividad por parte de Lee, misma que parece que no tuvo final hasta el día de su muerte.

¿Este es el fin, entonces? Seguramente no. Esperamos a ver qué sorpresas post mortem nos trae el buen Stan Lee. ¡Hasta la vista, vaquero!