Ya hay fecha de lanzamiento para Turf Wars, el segundo DLC para Marvel's Spider-Man

La información fue revelada dentro del juego tras la instalación del parche 1.10.

Buenas noticias para los que están en espera de nuevo contenido para Marvel's Spider-Man, y es que se ha dado a conocer que el segundo DLC de nombre "Turf Wars" se pondrá disponible el próximo 20 de noviembre (vía DualShockers).

Esta información fue revelada a través del menú del juego ya que tras la instalación del parche 1.10 que se liberó ayer aparecieron los detalles del contenido descargable que incluirá la aparición del supervillano Hammerhead.

Un usuario de Reddit señala que el "Turf Wars" es una descarga de alrededor de 5 GB, es decir casi el doble de "The Heist" que es de 2.2 GB.

Los usuarios tienen la opción de adquirir cada DLC de forma individual por USD $9.99, aunque también es posible comprar el paquete "The City That Never Sleeps" que por USD $24.99 ofrece acceso a las tres piezas de contenido que son "The Heist", "Turf Wars" y "Silver Lining".

Marvel's Spider-Man está disponible en exclusiva para PlayStation 4.