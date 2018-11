Sony está trabajando en un spinoff de Spider-Man: Into the Spider-Verse protagonizado por mujeres

También confirmaron que lanzarán la secuela de la cinta animada que se estrenará en diciembre.

Dentro de un par de semanas se va a estrenar Spider-Man: Into the Spider-Verse, y parece que en Sony Pictures Animation van muy en serio con lo de expandir el universo arácnido ya que han anunciado que ya están planeando la secuela e incluso un spinoff protagonizado por mujeres (vía THR).

Para empezar tenemos que la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse será dirigida por Joaquim Dos Santos que es reconocido por su trabajo en Avatar: The Last Airbender y Voltron de Netflix, además de que tendrá guión de David Callaham que ha participado en The Expendables, Wonder Woman 1984 y Zombieland 2.

Hablando del spinoff centrado en personajes femeninos, se menciona que la compañía se encuentra negociando con Lauren Montgomery, que ha trabajado en Voltron, Batman: Year One y Superman/Batman: Apocalypse, para dirigir el proyecto que tendrá guión de Bek Smith.

Aunque hay pocos detalles al respecto, se espera que esta cinta animada reuniría a heroínas del universo Spider-Man como Spider-Gwen. Spider-Woman, Madame Web, Spider-Girl y Silk.

Amy Pascal, productora de Spider-Verse, volverá para la producción de estos dos proyectos y se menciona que los creativos Phil Lord y Chris Miller también estarán involucrados.

Spider-Man: Into the Spider-Verse se estrenará en las salas de cine el 14 de diciembre y ya ha estado recibiendo críticas positivas por su singular estilo.