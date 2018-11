Las primeras críticas de Spider-Man: Into the Spider-Verse son brutales

SIN SPOILERS: parece que Sony ha logrado otra película sorprendente del Hombre Araña.

Cuando vimos el primer avance de Spider-Man: Into the Spider-Verse todo era una gran duda. La animación lucía interesante pero la propuesta eran tan alejada del MCU que parecía ser una apuesta arriesgada.

Por fortuna, los principales medios digitales han comenzado a publicar sus reseñas de la cinta y todo apunta a que en realidad sería una película espectacular.

Aquí recopilamos algunas citas, libres de spoilers, sobre las virtudes de Spider-Man: Into the Spider-Verse:

IndieWire: justo cuando parecía que Infinity War sería la culminación de un fenómeno cultural y que la muerte de Stan Lee podría simbolizar el final de una era […] viene un delirante espectáculo posmoderno para recordarnos que estas películas existirán mientras las personas se vean reflejadas en ellas.

Mashable: no solo devuelve a Spider-Man a sus raíces de los cómics; sino que restablece esa idea fundamental en el relato de su historia; donde realmente cualquiera podría estar detrás de esa máscara.

Variety: a partir de aquí, Sony puede dividir, cortar y expandir el llamado Spider-Verse para la diversión infinita del público y la remuneración infinita del estudio.

The Verge: es una aventura escandalosa, inteligente y autorreferencial. Las imágenes inspiradas en los cómics son impresionantes; y la historia emocional de esta historia de coming on age es relevante e inspiradora.

Vox: encarna la implacable esperanza y el optimismo del héroe de una manera clásica […] se siente como algo tremendamente innovador, a la vez que sigue siendo nuestro tradicional Spidey.

Spider-Man: Into the Spider-Verse tiene su estreno mundial este 12 de diciembre de 2018. En Chile el 20 de diciembre. México el 25 de diciembre. En Argentina el 10 de enero de 2019. Colombia aún no tiene fecha definida.