Marvel's Spider-Man: Vean el tráiler de lanzamiento del DLC "Guerras de Territorio"

Desde hoy está disponible la segunda expansión para el aclamado título de Insomniac Games.

Sony Interactive Entertainment y el estudio desarrollador Insomniac Games han confirmado que desde hoy está disponible el DLC "Guerras de Territorio" para Marvel's Spider-Man, y para acompañar el anuncio han liberado su respectivo tráiler de lanzamiento.

Como les comentamos antes, en Guerra de Territorios los jugadores enfrentarán al villano Hammerhead, además de que podrán desbloquear nuevos trajes como el Armor MK I, Iron Spider Armor y Spider-Clan.

Después de apoderarse del equipo que dejo atrás la ocupación militar de Sable International, Hammerhead y su pandilla le declararon la guerra a los otros jefes de la familia criminal Maggia. Spider-Man y la capitana del Departamento de Policía de Nueva York, Yuri Watanabe, deben ponerle fin a la violencia antes de que estalle una guerra de posiciones.

Esta expansión llamada en inglés "Turf Wars" es el segundo paquete de DLC que llega al juego después de "El Atraco". Se puede adquirir de forma individual por USD $9.99 o a través del pase llamado "The City That Never Sleeps" que ofrece acceso a tres paquetes de DLC por USD $24.99.

Si quieren ver más de este contenido adicional, a continuación tienen un video con 16 minutos de jugabilidad cortesía de IGN:

Cabe señalar que Marvel's Spider-Man se puede adquirir con descuento desde hoy y hasta el próximo lunes 26 de noviembre en PlayStation Store, donde la versión estándar tiene un precio de USD $39.99 y la Deluxe se puede adquirir por USD $59.99.

Marvel's Spider-Man está disponible en exclusiva para PlayStation 4.