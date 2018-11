La sonda InSight aterriza con éxito en Marte y envía su primera foto

Tras varios minutos de suspenso tenemos que la NASA ha confirmado que la sonda InSight logró aterrizar con éxito en la superficie de Marte e incluso ya envío su primera fotografía desde el planeta rojo.

El suceso ocurrió a las 19:53 GMT tras siete años de trabajo y casi siete meses de viaje por el espacio, donde lo más complicado fueron precisamente los "siete minutos de terror" del proceso de entrada de InSight al planeta, sobre todo su descenso y "amartizaje" ya que las condiciones imprevistas podrían haber arruinado la misión.

Afortunadamente todo resultó según lo planeado, destacando la activación del paracaídas y el uso de retrocohetes para la reducción de velocidad de 19.800 km/h a 8 km/h.

Thank you so much to my incredible team who got me safely to #Mars . Hear from some of them on how my #MarsLanding went. Tune in at 2 p.m. PT (5 p.m. ET): https://t.co/oig27aMjZd pic.twitter.com/xbS9W4YFUI

TOUCHDOWN CONFIRMED! Here is the countdown from inside the Samuel Oschin Pavilion! 👏👏👏 @NASAJPL @NASAInSight @NASA @MayorOfLA pic.twitter.com/oczz8PZwhH

Todos estos momentos de tensión fueron transmitidos en vivo y la conclusión exitosa fue celebrada de gran forma desde el Centro de Control del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en Pasadena, California, desde donde presumieron la primera foto enviada por la sonda InSight que pueden ver a continuación:

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:

InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw

— NASA (@NASA) November 26, 2018