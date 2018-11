Actor de Scrubs arremete contra Fortnite por "robar" los movimientos de su baile

Donald Faison que interpreta a Turk en la serie de comedia clásica asegura que no le pagaron ni un centavo por los pasos de "Poison".

Uno de los elementos más populares del fenómeno mundial Fortnite son los bailes que se realizan dentro del juego, y la prueba es que seguramente en más de una ocasión les ha tocado ver a niños y jóvenes realizar los pasos de estos llamados emotes.

Hablando de este tema, tenemos que el actor Donald Faison que interpretó al personaje de Turk en la serie de comedia Scrubs ha demostrado que no está muy contento con Epic Games por usar sus pasos de baile "Poison" en Fortnite (vía PCGamer).

El elenco de la serie clásica se reunió recientemente en el Vulture Festival 2018 donde se realizó un panel frente a una audiencia en vivo, y cuando una persona le pidió a Faison hacer el baile fue cuando él arremetió contra el videojuego con la siguiente declaración:

¡Si quieren verlo jueguen Fortnite ya que ellos me robaron esa mierda!

El paso conocido como "Poison" es una escena clásica que apareció en la quinta temporada del show, y como pueden ver en el video a continuación creado por el usuario A_Rival Planetskill en YouTube, los movimientos son prácticamente idénticos.

Faison incluso señaló que él no ha recibido ni un centavo por el uso de sus pasos, pero sitios mencionan que Epic Games no tiene porque hacerlo ya que en Estados Unidos las coreografías están exentas de derechos de autor, e incluso desde hace tiempo el rapero 2 Milly ha intentado demandar al estudio por el emote "Swipe It", pero no ha tenido éxito.

Fortnite está disponible en versiones para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, iOS y Android.