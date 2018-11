Sarampión en Chile: ¿Qué es y por qué las autoridades están en alerta?

¿Otra vez los antivacunas?

Se propaga rápidamente, genera erupciones en la piel, y origina una sensación de dolor y malestar. Esto produce el sarampión, una enfermedad que está controlada en el país, pero de la cual han aparecido extraños casos en Latinoamérica. Un nuevo caso en Chile tiene alerta a autoridades.

158 casos en Colombia, 904 en Venezuela, 2192 en Brasil, 14 en Argentina, aunque solo 1 en Chile. ¿De dónde proviene la alarma? Esta semana se confirmó que una mujer de 43 años proveniente de Lima, Perú, tenía la enfermedad, tras un viaje por otros países del continente. La situación ha encendido todas las alarmas, puesto que el virus de la familia paramyxoviridae es altamente contagioso.

Las autoridades de salud han intentado durante esta semana comunicarse con los pasajeros que venían en el vuelo de la mujer, el LATAM 639 Lima-Santiago del 8 de noviembre (3AM). De momento, se sabe que Minsal ya ha contactado a 22 pasajeros de avión, de los 165. Pero, ¿por qué es tan importante?

Si bien en nuestro país esta enfermedad está controlada con la vacuna contra sarampión-paperas-rubéola (MMR), factores como el movimiento antivacunas, han puesto en alerta a los organismos. El virus es altamente contagioso, y se propaga por los estornudos. Cuando el virus está presente en el aire o superficies sigue estando activo por hasta dos horas.

Según explicó a misma Subsecretaria de Salud, Paul Daza, se debe poner especial atención a los niños menores de cinco años y adultos mayores de 30. El primer factor de riesgo, como se los comentábamos, es el no haber recibido la vacuna por algún tipo de postura, pero también existe una población que no fue vacunada entre 1971 y 1981. Son 2 millones de personas que no recibieron la dosis completa de vacunas, por lo que cobra relevancia que estas personas asistencia a los centro de vacunación.

La vacuna contra sarampión-paperas-rubéola (MMR), se puede encontrar de forma gratuita en cualquier centro de de vacunación del país. Así mismo, si viajaste en dicho vuelo, puedes comunicarse a estos dos números: +569 89001761 y +569 85271580.