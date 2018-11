Parece que Samsung reveló por accidente los colores del Galaxy S10

Sí, Samsung nos voló la cabeza con la revelación de su Infinity Flex. Todos nos quedamos clavados con eso y tardamos bastante tiempo en darnos cuenta de un detalle. Al parecer por descuido a medio evento filtraron por accidente los colores de su futuro Galaxy S10.

Al menos eso es lo que sugiere el reconocido leaker Ice Universe. Quien señala cómo efectivamente al presumir su nueva One UI, la gente de Samsung dijo indirectamente que estas variaciones de color en la interfaz armonizaban con los colores del smartphone:

Samsung One UI can achieve the same interface color and hardware color, so this is suggesting the color of Galaxy S10, including silver, green, black, blue, red. pic.twitter.com/bKtOOiAUOz

— Ice universe (@UniverseIce) November 7, 2018