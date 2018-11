El Mundo Oculto de Sabrina tendrá un episodio especial de Navidad en Netflix

Buenas noticias para todos los que se quedaron con ganas de ver más de El Mundo Oculto de Sabrina, y es que se ha dado a conocer que la serie tendrá un episodio especial de Navidad.

La noticia fue revelada por Roberto Aguirre-Sacasa, el creador de la serie, señalando que el capítulo llegará a Netflix el 14 de diciembre y que por supuesto contará con el toque oscuro que se viene manejando ya que se mostrará cómo La Iglesia de la Noche celebra el Solsticio de Invierno.

Praise Satan! I mean, Praise Santa! @sabrinanetflix has a X-mas Special dropping on 12/14!! I love this episode of #CAOS!! @netflix 🔮👹👼🏼🎄⚡️☃️🥂🍷☠️ pic.twitter.com/A5DPs4Dajv

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) November 12, 2018