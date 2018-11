Roger Waters: Su opinión nefasta de Spotify, la tecnología de su show y cómo reduce la huella de carbono

Roger Waters está en pleno rodaje de su gira "US + THEM", que lo tendrá tocando este miércoles 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, luego de varios conciertos ya realizados en Latinoamérica.

En Brasil por ejemplo, polémica causaron sus críticas al recién electo presidente Jair Bolsonaro y en Argentina destacó por algo un poco más positivo.

Resulta que en su último concierto en la ciudad de Santa Fe, en el estadio Único de esa urbe, los equipos y maquinarias del concierto utilizarán aceite reciclado de cocina para reducir la huella de carbono.

Por eso, algunos asistentes al mega concierto sintieron olor a "fritanga", ya que los generadores de energía fueron alimentados con biodiésel puro (B100), un biocombustible que reduce en al menos un 75% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al combustible fósil.

La tecnología de los shows de Roger Waters

Uno de los puntos altos de cada show del ex bajista de Pink Floyd tiene que ver con la tecnología que involucran sus giras.

En este punto, resalta el master de sonido SD7, donde un ingeniero ejecuta: 130 entradas (muchas de las cuales son estéreo), 21 auxiliares mono, 16 auxiliares estéreo, tres grupos mono, siete grupos estéreo, 32 entradas de matriz, 14 salidas de matriz y 24 grupos de control.

Matt Napier, uno de los ingenieros en sonido de sus giras, explica por qué se decanta por esta mesa.

“Utilizo a menudo otras consolas, pero la SD7 sigue siendo la opción viable para un espectáculo de esta complejidad; en realidad, no se trata solamente del conteo de canales. La Serie SD suena fantástico; la flexibilidad de los SD Racks y SD-Mini Racks, la redundancia y flexibilidad de uso también son muy buenas características de ella. Tengo dos SD Racks que se ocupan de entradas de escenario y salidas de sistemas de monitoreo personal (IEM) y un Mini Rack, que se encarga de algunas inserciones analógicas”, comentó a Soundcheck de México.

Su enemigo Spotify

Pero no todo es miel sobre hojuelas entre Roger Waters y la tecnología, sino basta sacar del baúl de los recuerdos algunas críticas muy duras contra los servicios de streaming y específicamente contra Spotify.

En una entrevista con al revista TIME en 2015, salió a lanzar toda su artillería sobre el nuevo consumo masivo de música.

"Me siento realmente privilegiado de haber nacido en 1943 y no 1983. Una época en donde existía una industria musical de verdad y Silicon Valley no era una cosa todavía, por lo que realmente podías vivir de la música. Cuando esta tropa de renegados y ladrones no se había interpuesto aún entre la gente creativa y el público para robarles cada puto centavo".