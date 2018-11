El Roadster espacial de Tesla acaba de pasar por Marte

¿Recuerdan cuando Elon Musk era tan genial que hasta lanzó un Roadster al espacio? Poco después el ejecutivo cayó en desgracia pública por varios escándalos. Pero el legado de ese acto extravagante vive. Y de hecho acaba de pasar por Marte.

Según reportaron los chicos de SpaceX junto en el día de Muertos. El automóvil siguió la trayectoria desplazada de su órbita para pasar de largo por el planeta rojo:

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE

— SpaceX (@SpaceX) November 3, 2018