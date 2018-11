Un futuro prometedor, un presente inestable: Review del Huawei Watch GT

¿2 semanas de batería?

Cuando se presentó el Huawei Watch GT en Londres no fuimos pocos los que quedamos expectantes a ver qué hacía Huawei con Wear OS, una plataforma tan abandonada, pero sorpresa, este reloj inteligente corría con un sistema operativo propio creado por la marca. De ahí en adelante solo dudas hasta probarlo… y lo hicimos.

Diseño

Lo primero es ver si es bonito, si dan ganas de usarlo y sí, es bastante clásico.

Sigue la línea de los últimos relojes inteligentes de la marca y apuestan por formas redondas, tradicionales y de peso normal. Se siente bien, como un reloj común y corriente con algo de lujo.

Es un poco extraña esa decisión de dejar los números en el borde siendo que no todas las carátulas que uno va a ocupar los van a aprovechar con manecillas. Sobre eso mismo, LiteOS, el sistema operativo del reloj es de código abierto, pero a estas alturas no hay desarrollo aún por parte de la comunidad y menos un catálogo diferente a lo que ofrece la marca para la personalización, que es poco.

La pantalla OLED es súper brillante y nítida. En exteriores hay cero problemas, lo malo es que en situaciones más oscuras, al no tener ningún sensor exterior para la luz, esta brilla bastante y llega a molestar. Esto no se puede regular aún, al menos en esta etapa de desarrollo del software.

Sobre eso mismo, tampoco hay micrófonos ni parlantes. Gracias a esto logra fácil la norma IP68 de resistencia contra el agua y el polvo, pero esta decisión nos indica que es más cuantificador físico que reloj inteligente.

Lo usé durante seis días, con el sensor de ritmo cardíaco prendido siempre y midiendo el sueño en las noches y aún no llega al 50%. Hay con qué creer que se puede tener una experiencia de dos semanas de uso ¡Y de sobra!

Ojo, he usado su sistema de localización, todos los días he registrado deporte y nada, la batería no se inmuta, esta es magia negra por parte de Huawei… y me encanta.

La parte deportiva es muy buena, con mediciones precisas, correctas, que se condicen con la realidad y una aplicación en el móvil fácil de entender y usar.

Ahora, si nos vamos a la parte "reloj inteligente", este tiene varias aplicaciones pre instaladas que para algunos pueden ser útiles, como barómetro, pero no hay tienda, nada. El desarrollo hoy en día es nulo.

Toma notas de diseño de Tizen de Samsung como del Apple Watch sin ninguna vergüenza, y está bien. Huawei nunca ha escondido el querer tomar lo que ellos consideran mejor de esas marcas y tratar de aplicarlo a su manera.

Lo malo es que LiteOS, a pesar de todas las promesas y la excelente autonomía que le da al reloj, hoy en día es un desastre de usabilidad. Es lento, se queda pegado, se reinicia, demora en responder, hay bugs bien insólitos y actualizar (lo que pasa con frecuencia, menos mal) toma una eternidad.

Entiendo que es la primera etapa de un largo camino y por eso lo perdono, pero no hubo a quien se lo prestara que no le llamara la atención lo "pegada" de la experiencia de navegación.

¿Lo recomiendo?

Actualmente se está ofreciendo como regalo con la preventa del Huawei Mate 20 Pro y no me cabe duda que quienes lo ocupen lo van a gozar.

Sí, lo recomiendo, pero debes saber que en estas etapas es mucho más cuantificador físico que reloj inteligente, entonces hay que saber dónde poner las expectativas.

Además, la duración de la batería es demasiado buena y no destiñe en estilos casuales ni formales. Confío en que Huawei no abandonará este proyecto y lo seguirán puliendo, porque tienen algo bueno entre manos que requiere de más trabajo, pero que de funcionar pondría en aprietos este mercado que Fitbit, Samsung y Apple comandan con facilidad.

Se presentó con un precio sugerido de 199 euros. El modelo que nosotros probamos llegará el 15 de noviembre a Chile a CLP $169.000, a la venta en todas las tiendas Huawei y en el retail. Apenas tengamos información sobre su disponibilidad en otros mercados de la región se los haremos saber.