Esto es todo lo que se anunció en el Inside Xbox desde X018 en la Ciudad de México

Incluyendo las nuevas adiciones a Xbox Game Pass, Crackdown 3, Kingdom Hearts III, PUBG, Devil May Cry 5 y mucho más.

Hace apenas unos momentos concluyó el Inside Xbox que se transmitió en vivo desde el evento X018 en la Ciudad de México, y por si se lo perdieron a continuación les tenemos las noticias más importantes que se presentaron en el especial:

PlayerUnknow's Battlegrounds llegará a Xbox Game Pass

Para comenzar de buena forma se anunció que PlayerUnknow's Battlegrounds (PUBG) se integrará al catálogo de Xbox Game Pass a partir del próximo 12 de noviembre.

También se reveló que desde hoy 10 de noviembre encontrarán una promoción para la temporada navideña donde el primer mes de Xbox Game Pass se podrá adquirir por solo USD $1.

Void Bastards

Humble Bundle y el estudio desarrollador Blue Manchu anunciaron Void Bastards, un juego de estrategia para Xbox One y PC inspirado en BioShock y en System Shock 2 que se lanzará en 2019, destacando que estará disponible a través de Xbox Game Pass desde el día uno.

¿Puedes guiar a los inadaptados prisioneros de Void Ark a través de las aeronaves abandonadas y los innumerables peligros de Sargasso Nebula? ¿Tomarás las decisiones correctas sobre qué hacer, a dónde ir y cuándo pelear? ¡Domina los combates, aprende a usar los controles de la nave, busca suministros, crea herramientas improvisadas y mucho más!

Crackdown 3

Finalmente tenemos fecha de lanzamiento para Crackdown 3. Este esperado título llegará el 15 de febrero de 2019, y el anuncio fue acompañado por un tráiler protagonizado por Terry Crews y por el primer vistazo al nuevo modo multijugador llamado "Wrecking Zone" en donde dos equipos de cinco agentes se enfrentarán en arenas completamente destructibles.

Además de esto se confirmó que el Crackdown original se puede descargar gratis en Xbox Game Store hasta el 30 de noviembre.

Battlefield V

Se presentó un tráiler de Battlefield V que muestra las mejoras que tendrá el juego en Xbox One X.

Hellblade: Senua's Sacrifice llegará a Xbox Game Pass

Microsoft y Ninja Theory anunciaron que Hellblade: Senua's Sacrifice se pondrá disponible en el catálogo de Xbox Game Pass a partir del 17 de diciembre.

Kingdom Hearts III

Square Enix presentó un nuevo tráiler de Kingdom Hearts III que nos presenta el mundo de Winnie Pooh. Kingdom Hearts III se lanzará el 25 de enero de 2019 en Xbox One y PlayStation 4.

Nuevos Juegos Retrocompatibles

Se anunció que Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Lightning Returns: Final Fantasy XIII y Civilization: Revolution se agregarán al programa de retrocompatibilidad a partir del próximo 13 de noviembre, incluyendo mejoras para Xbox One X.

Sea of Thieves

Rare anunció que a inicios de 2019 lanzarán una actualización gratuita para Sea of Thieves, se trata de "The Arena" que es un nuevo modo competitivo que permitirá intensos enfrentamientos entre piratas.

State of Decay 2

Undead Labs anunció la actualización "Zed Hunter" para State of Decay 2 que se lanzará el 16 de noviembre. En el video a continuación pueden ver las novedades que se agregarán al juego, incluyendo nuevas armas, equipo y formas para sobrevivir.

Tráiler de Xbox One X

Un vistazo a la experiencia que ofrece Xbox One X con mejoras en los juegos.

Just Cause 4

Square Enix y Avalanche Studios lanzaron un nuevo tráiler cinemático de Just Cause 4 llamado "Eye of the Storm". Just Cause 4 se pondrá disponible el 4 de diciembre en Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Devil May Cry 5

Capcom presentó un nuevo video de diario de desarrolladores que nos muestra "The Void", un robusto modo entrenamiento que estará disponible en el juego. Devil May Cry 5 se pondrá disponible el 8 de marzo de 2019 en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Shadow of the Tomb Raider

Nuevo tráiler del contenido descargable "The Forge" que se pondrá disponible el próximo 13 de noviembre.

Este DLC tendrá un precio individual de USD $4.99 o también se podrá conseguir a través del Season Pass de USD $29.99.

Minecraft

Novedades que se vienen a Minecraft.

Soporte para Mouse y Teclado

A partir del 14 de noviembre podrán encontrar 14 juegos que aprovecharán la compatibilidad del Xbox One con el mouse y teclado, incluyendo Fortnite.

El próximo 14 de noviembre, 14 juegos aprovecharán la nueva compatibilidad del Xbox One con 🐭 y ⌨️, entre ellos, Fortnite. #X018 #XboxFanFest2018 pic.twitter.com/P2UNe8kKcE — #XboxFanFest 🇲🇽 (@XboxMexico) November 10, 2018

Metro Exodus

Deep Silver presentó la Edición Spartan Collector's de Metro Exodus que se podrá conseguir a través de su sitio oficial. Como pueden ver incluirá una estatua de Artyom de alta calidad, un dog tag de Spartan Order, postales y parches.

Metro Exodus se pondrá disponible el 22 de febrero de 2019 en Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Forza Horizon 4

Se anunció que la expansión Fortune Island llegará el 13 de diciembre con una aventura completamente nueva en las remotas islas británicas del norte.

Además, el próximo 16 de noviembre se agregarán vehículos GymkhanaTEN de ken Block.

Ofertas Black Friday

En Estados Unidos habrá algunas ofertas importantes en consolas y juegos de Xbox One para el Black Friday.

Microsoft adquiere los estudios inXile Entertainment y Obsidian Entertainment

Como decían los rumores, Microsoft ha confirmado que han adquirido los estudios inXile Entertainment (Wasteland, The Bard's Tale) y Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas, Pillars of Eternity).

A continuación tienen una imagen que muestra todos los estudios de la familia Microsoft:

Xbox Game Pass

En Inside Xbox se anunciaron 16 juegos que llegarán a Xbox Game Pass y que pueden ver a continuación:

Estos son algunos de los juegos que llegarán próximamente a #XboxGamePass: PUBG, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, Hellblade Senua’s Sacrifice, The Good Life, Secret Neighbor y Thomas was Alone. #X018 #XboxFanFest2018 pic.twitter.com/HFSiLf5xhM — #XboxFanFest 🇲🇽 (@XboxMexico) November 10, 2018

Además, se anunció la aplicación Xbox Game Pass para iOS y Android que permite buscar y descargar juegos nuevos desde el menú.

Y bien, ¿qué les parecieron los anuncios del Inside Xbox?