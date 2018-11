Mañana comenzará la Beta del multijugador de Red Dead Redemption 2

Los dueños de la Ultimate Edition serán los primeros en tener acceso a Red Dead Online.

Excelentes noticias para todos los que están en espera de Red Dead Online, el componente multijugador de Red Dead Redemption 2, y es que Rockstar Games ha anunciado que la Beta estará disponible a partir de mañana martes 27 de noviembre.

Eso si, deben tener en cuenta que la Beta de Red Dead Online llegará primeramente para algunos jugadores y será hasta dentro de unos días cuando estará disponible para todos los poseedores del juego.

A continuación tienen las fechas específicas:

Martes 27 de noviembre: Disponible para todos los dueños de la Ultimate Edition de Red Dead Redemption 2 (los jugadores que compraron la Ultimate Edition física deberán canjear el código incluido).

Disponible para todos los dueños de la Ultimate Edition de Red Dead Redemption 2 (los jugadores que compraron la Ultimate Edition física deberán canjear el código incluido). Miércoles 28 de noviembre: Todos los jugadores que hayan jugado Red Dead Redemption 2 el 26 de octubre.

Todos los jugadores que hayan jugado Red Dead Redemption 2 el 26 de octubre. Jueves 29 de noviembre: Todos los jugadores que hayan jugado Red Dead Redemption 2 entre el 26 y el 29 de octubre.

Todos los jugadores que hayan jugado Red Dead Redemption 2 entre el 26 y el 29 de octubre. Viernes 30 de noviembre: Todos los jugadores que tengan Red Dead Redemption 2.

Se menciona que cada día el acceso comenzará a las 7:30 AM de la Ciudad de México / 10:30 AM de Santiago de Chile, además de que para disfrutar de la prueba será necesario tener cuenta de PlayStation Plus y/o Xbox Live Gold.

Con la jugabilidad de Red Dead Redemption 2 como base, Red Dead Online transforma los vastos y detallados paisajes, ciudades, pueblos y hábitats en un nuevo mundo en línea listo para ser compartido por múltiples jugadores. Crea y personaliza a tu personaje, adapta tus habilidades a tu estilo de juego y dirígete a una nueva frontera llena de cosas para experimentar. Explora el mundo solo o con amigos. Forma o únete a un grupo para viajar con hasta siete jugadores; reúnete alrededor del fuego en tu campamento, salgan a cazar o pescar, visiten pueblos, luchen contra pandillas enemigas y ataquen sus escondites, salgan a buscar tesoros, emprendan misiones e interactúen con personajes conocidos de los cinco estados, o luchen contra otros forajidos tanto en escaramuzas espontáneas como en batallas armadas.

Red Dead Redemption 2 está disponible en versiones para PlayStation 4 y Xbox One.