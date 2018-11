La publicidad llegará a WhatsApp y por fin sabemos cómo será

WhatsApp es, hasta el día de hoy, un recinto libre de publicidad a diferencia de básicamente todas las demás apps. Bueno, pero no por mucho.

En el inicio de los tiempos, WhatsApp no era gratis. Tenía un periodo de prueba de un año y después tocaba pagar (a menos que te extendieran el periodo de prueba una y otra vez, como solía suceder). Esa era su manera de monetizar. Sin embargo, cuando Facebook la compró, todo se volvió gratis y no añadieron publicidad. Es decir: no, la empresa no está ganando dinero por una de las apps más usadas en todo el mundo. Pero eso va a cambiar gracias a la bendita publicidad.

Llega la publicidad a WhatsApp

Ya se sabía, los rumores al respecto no se habían detenido. Y es que claro, nada es gratis en la vida, especialmente no en Internet. Quizá no pagues con dinero, pero pagarás viendo anuncios, eso es ley.

Aún no tenemos una fecha exacta para esta implementación, pero se sabe que será el próximo año, quizá en el primer trimestre de este. Aunque no hablamos de publicidad extremadamente invasiva y eso es un alivio. Los anuncios se verán entre los Estados; algo así como lo que ya sucede ahora mismo en las Historias de Instagram. Por ahora, esos son los únicos de los que se tienen conocimiento y esperemos que todo quede así. Por el momento, puedes seguir disfrutando tu app sin rastro de publicidad.