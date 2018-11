¿Let's Go Pikachu o Eevee? Te ayudamos a elegir la versión de Pokémon correcta

Una pequeña guía para saber las diferencias entre ambos juegos, los exclusivos de cada versión y las recompensas que te esperan.

Este pasado viernes salió a la venta Pokémon: Let's Go Pikachu e Eevee, y al igual que nosotros, probablemente ya te decantaste por una opción u otra.

Sin embargo, si todavía estás pensando en comprarlo y tienes dudas sobre cuál elegir, hicimos una pequeña guía para ayudarte a escoger, con todo lo que necesitas saber sobre las diferencias entre ambas versiones.

Nuestra elección personal, y la justificación correspondiente, están al final.

Los Pokémon exclusivos

Let's Go no sería un lanzamiento Pokémon si no tuviera exclusivos por versión, algo que los fans de la franquicia llevamos conociendo por más de 20 años.

Los Pokémon exclusivos en la versión Pikachu son:

Oddish

Gloom

Vileplume

Sandshrew

Sandslash

Growlithe

Arcanine*

Grimer

Muk

Mankey

Primeape

Scyther

Por su parte, los exclusivos de la versión Eevee son:

Bellsprout

Weepinbell

Victreebell

Vulpix

Ninetales

Meowth

Persian*

Koffing

Ekans

Arbok

Pinsir

*Un punto importante es que puedes conseguir a Arcanine en la versión Eevee o a Persian en la versión Pikachu: háblale a la persona en la banca en Ciudad Carmín (Vermillion City) que está al lado del Pokémon Fan Club, y atrapando 5 Growlithe (en Pikachu) o 5 Meowth (en Eevee), te regalará el Pokémon.

De más está decir que puedes intercambiar todos los Pokémon de esta lista con un amigo que tenga la otra versión, mediante intercambio local o a través de internet. Y bueno, si los tienes en Pokémon GO, te los puedes transferir y capturar en el GO Park, la versión 2018 de la Safari Zone.

Movimientos para tu starter

Cada versión comienza con el Pokemón que le da el título, muy a la usanza de la versión Amarilla del juego, donde andabas con un Pikachu para todos lados.

Lo que muchos no saben es que en diversos centros Pokémon hay un tutor de movimientos -que más que tutor parece entrenador de circo- que le puede enseñar movimientos especiales a tu starter.

La inclusión de estos ataques está para justificar el hecho de que no se puedan evolucionar, ya que son ataques de distintos tipos que tanto Pikachu como Eevee no aprenderían por si solos.

Pikachu puede aprender los siguientes movimientos:

Zippy Zap (eléctrico)

Splishy Splash (agua)

Floaty Fall (volador)

Eevee, por su parte, puede aprender los siguientes movimientos:

Bouncy Bubble (agua)

Buzzy Buzz (eléctrico)

Sizzly Slide (fuego)

Glitzy Glow (psíquico)

Baddy Bad (oscuro)

Sappy Seed (planta)

Freezy Frost (hielo)

Sparkly Swirl (hada)

Claramente la ventaja la tiene Eevee, ya que al ser tipo normal y no tener evoluciones -no, tu starter no puede evolucionar- tiene un abanico más grande de ataques a su disposición. Digamos, compensación por no dejarme tener un Vaporeon.

Intercambios exclusivos

Algo que no muchos conocen es que ambos juegos te permiten importar las versiones Alola de ciertos Pokémon de la primera generación desde Pokémon GO. De todas maneras, si no los tienes en el juego móvil o vives debajo de una piedra y no lo juegas, hay dos intercambios exclusivos por versión.

En la versión Pikachu puedes:

Cambiar un Sandshrew Kanto por uno Alola

Cambiar un Grimer Kanto por uno Alola

En cambio, en la versión Eevee puedes:

Cambiar un Vulpix Kanto por uno Alola

Cambiar un Meowth Kanto por uno Alola

Ambos están supeditados a los Pokémon exclusivos de cada versión, así que si quieres las versiones del otro juego, tendrás que intercambiarlas o importarlas desde Pokémon GO.

Entonces, ¿Cuál elegir?

En nuestra humilde opinión, la elección de uno u otro es mayormente por gusto: en mi caso personal, Eevee me gusta mucho más y los Pokémon exclusivos de la versión son superiores. Es un poco más difícil criar un Arcanine desde cero, pero puedes tener un Ninetales bien temprano en el juego y compensar.

Además, Eevee cuenta con más ataques al principio gracias al tutor de movimientos, lo que te da más versatilidad para avanzar rápidamente en el juego.

El resto de diferencias son salvables, sobre todo considerando lo sencillo del acceso a Pokémon GO y a la otra versión, que de seguro más de algún amigo con Nintendo Switch ya tiene en su poder.

En cualquier caso, ¡Te damos la más cordial bienvenida, por tercera vez en más de veinte años, al mundo de Kanto!