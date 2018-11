Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Eevee! vendieron 3 millones de copias en solo 3 días

Se trata de los juegos de Switch que más rápido se han vendido en la historia de la consola.

No cabe duda que Pokémon sigue siendo sinónimo de éxito ya que todos los productos relacionados se venden como pan caliente, y la prueba más reciente son los títulos Pokemon: Let’s Go, Pikachu! y Pokemon: Let’s Go, Eevee! que lograron vender 3 millones de copias en sus primeros 3 días en el mercado (vía NintendoSoup).

Esta información fue dada a conocer por The Pokemon Company que también confirmó que con esas cifras, Pokemon: Let’s Go, Pikachu! and Pokemon: Let’s Go, Eevee! se convirtieron en los juegos de Nintendo Switch que más rápido se han vendido en la historia de la consola.

Las 3 millones de unidades se vendieron del 16 al 18 de noviembre y se menciona que los números incluyen las ventas de los bundles de Nintendo Switch, aunque no mencionan si se incluyen las descargas digitales.

Para que tengan una mejor idea de este logro, The Legend of Zelda: Breath of the Wild vendió 1.3 millones de unidades en sus primeros 28 días, mientras que Super Mario Odyssey logró mover 2 millones de copias en 3 días, ambos lanzamientos importantes de Nintendo.

Así que todo un éxito estas nuevas entregas de Pokémon Let's Go que podrían alcanzar cifras espectaculares considerando que se acerca la temporada navideña que siempre dispara las ventas.