PlayStation 4 celebra su 5to aniversario revelando algunas estadísticas interesantes

Incluyendo los juegos más populares, cifras de ventas, modelo de consola menos común, y más.

PlayStation 4 está cumpliendo cinco años desde su lanzamiento y para celebrarlo tenemos que el equipo de Sony ha compartido una infografía que incluye datos interesantes sobre la consola.

Para empezar confirman que PlayStation 4 ha vendido más de 86 millones de unidades en todo el mundo y más de 777.9 millones de unidades de software.

Desde su lanzamiento la consola ha recibido 11 actualizaciones importantes desde la versión 1.01 hasta la más reciente que es la 6.00.

En cuanto a juegos tenemos que los 5 más vendidos son Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty WWII, FIFA 17, FIFA 18 y Grand Theft Auto V, los más populares son Call of Duty Black Ops III, FIFA 17, FIFA 18, Fortnite y Grand Theft Auto V, mientras que los más descargados en PlayStation Plus son Call of Duty Black Ops 3, Destiny 2, Dead by Daylight, Just Cause 3 y Mafia III.

En cuanto a colores del control DualShock 4, después del negro los más populares son azul, rojo, blanco y camuflaje militar.

Por último se menciona que el modelo menos común es el PlayStation 4 Pro Edición Limitada de 500 Millones.

Además de la infografía, Sony presentó un nuevo bundle de PlayStation 4 que viene con Call of Duty: Black Ops 4 que se pondrá disponible a partir del 27 de noviembre con un precio de USD $299.99.

Como parte de las celebraciones, también se realizó una encuesta a desarrolladores destacados que revelaron sus juegos preferidos de PlayStation 4.