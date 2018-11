Pentágono prepara cíber ataque contra Rusia si manipula votaciones

Estados Unidos no quiere pasar por lo mismo que dio como Presidente a Donald Trump.

Estados Unidos se ha convertido en un manicomio político los últimos meses. Se acercan las elecciones intermedias y eso ha provocado varios incidentes. Empezando por el tipo que enviaba bombas a los detractores de Trump; y ahora hasta el Pentágono entra al juego.

La evidencia de intervención rusa en la manipulación del electorado; previo a las elecciones que dieron como Presidente de los Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más patente.

Ante tal escenario, y con las elecciones intermedias cada vez más cerca. El Pentágono se habría reportado listo para responder a la nación de Vladimir Putin con un cíberataque si detecta que interfirieron con las votaciones.

Al menos eso es lo que reporta el sitio The Center of Public Integrity, ganador del Pulitzer en 2014 y 2017. Citando como fuente a funcionarios actuales y ex altos funcionarios familiarizados con el plan.

Supuestamente el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia de EE. UU. están preparados para contraatacar a Rusia con un ataque cibernético ofensivo; si se descubre que interfirió electrónicamente en las elecciones. Programadas a realizarse este 6 de noviembre de 2018.

La iniciativa sería producto de una Orden Ejecutiva firmada por el propio Donald Trump. Y se activaría sólo en caso de encontrar que los rusos intentaron alterar los resultados, los registros o el proceso de votación.

Sería un hecho sin precedentes. Aunque comprobar eso al momento sobre el curso de las votaciones es algo complicado.