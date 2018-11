Este es el póster de la película navideña de Deadpool

Once Upon a Deadpool tiene ya póster y es ridículo.

A todos tomó por sorpresa la determinación de Fox por lanzar una película navideña sorpresa de Deadpool. Durante mucho tiempo nadie tenía idea de qué se trataba en realidad. Pero ahora todo queda claro que ya hasta tenemos un póster oficial.

Once Upon a Deadpool no es otra cosa más que Deadpool 2, en una versión reeditada para toda la familia; con clasificación PG-13 y minutos extra de material nuevo.

Cuenta con menos violencia y una nueva subtrama que parodia el clásico de The Princess Bride. Con una vibra muy ridícula y navideña según muestra el cártel.

Así lo describían los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick para Slash Film, antes de conocer este póster:

Definitivamente filmamos cosas nuevas. Y recientemente también. Después de que se estrenó Deadpool 2 y todos estuviéramos juntos, llegamos a la idea de hacer una película PG-13. Estuvimos discutiendo algunas ideas y luego creo que fue Ryan [Reynolds] quien salió con la ocurrencia del gran framing device (inspirado en The Princess Bride) y todos nos emocionamos y fuimos al estudio. Ellos dijeron: 'Sí, vamos a hacerlo. Enciende las cámaras'.

Considerando que es 9 de noviembre y se estrena el 12 de diciembre de 2018. Sería prudente estar al tanto de las redes sociales del personaje para ver un posible video.