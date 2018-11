El chileno Pedro Pascal será el protagonista de Star Wars: The Mandalorian

La serie live-action escrita por Jon Favreau se estrenará por el servicio de streaming Disney+.

Habían estado circulando rumores que decían que Pedro Pascal sería el protagonista de la serie The Mandalorian, y hoy tenemos que el sitio especializado Variety ha confirmado la información.

Fuentes del sitio aseguran que Pedro Pascal se encuentra en negociaciones avanzadas para el papel principal en esta nueva serie de Star Wars que se transmitirá por Disney+, el nuevo servicio de streaming de Disney que pronto llegará a competir con Netflix.

Pedro Pascal es un actor chileno que está formando una gran carrera ya que ha trabajado en proyectos importantes como Narcos, Kingsman: The Golden Circle, The Equalizer 2 y Game of Thrones, además de que próximamente también lo veremos en Wonder Woman 1984.

Por su parte, The Mandalorian tendrá una historia ubicada después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, siguiendo los pasos de un solitario pistolero en los confines de la galaxia lejos de la autoridad de la Nueva República.

La serie live-action escrita por Jon Favreau llegará en algún momento de 2019 y contará con diversos directores, pero el primer episodio será dirigido por Dave Filoni que ha trabajado en Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: Rebels.

Cabe mencionar que además de The Mandalorian, en Disney+ también veremos otra serie de Star Wars pero centrada en el personaje de Cassian Andor interpretado por Diego Luna.