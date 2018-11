¡Hoy comenzó la semana gratis de Overwatch!

Tal como se había anunciado hace unos días, Blizzard ha confirmado que ya ha iniciado la semana gratis de Overwatch en consolas y en PC.

De esta manera, desde hoy martes 20 de noviembre y hasta el próximo martes 27 de noviembre podrán descargar y jugar Overwatch con todo su contenido, incluyendo la posibilidad de participar en todos los modos y mapas y de probar a la recientemente presentada Ashe.

Además, como suele suceder en este tipo de pruebas, podrán conservar todo su progreso si es que al final deciden adquirir el juego.

Don’t miss your shot!

Play Overwatch FREE on PC, PlayStation 4, and Xbox One.

💻 🎮 https://t.co/Dx3rXCEXvC pic.twitter.com/wY4eK3xr5k

— Overwatch (@PlayOverwatch) November 20, 2018