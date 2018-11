Overkill’s The Walking Dead ya está disponible en PC

Starbreeze, Skybound Entertainment y 505 Games han anunciado que Overkill's The Walking Dead ya está disponible en su versión para PC a través de Steam.

Para celebrarlo han liberado un breve teaser tráiler de lanzamiento que nos muestra una escena cinemática con parte de la acción que podemos esperar.

A continuación tienen su descripción oficial:

OVERKILL’s The Walking Dead es un juego de disparos en primera persona multijugador cooperativo para cuatro jugadores lleno de acción ambientado en Washington, D.C. después de que un brote vírico devolviera a los muertos a la vida. En esta prueba de habilidad, estrategia y colaboración, los jugadores formarán grupos hasta con tres amigos en una variedad de misiones y asaltos para hacerse con suministros y con otros supervivientes para fortalecer su campamento contra los muertos, y también contra los vivos, sea como sea.

Una historia nueva en el mundo de The Walking Dead. En OVERKILL’s The Walking Dead, los jugadores conocerán a Aidan, Maya, Grant y Heather, cuatro personas a las que acaban uniendo la necesidad y la voluntad de hacer cualquier cosa por seguir con vida en un mundo postapocalíptico. Inspirado en el rico universo narrativo de las novelas gráficas originales de Robert Kirkman, OVERKILL’s The Walking Dead arroja luz sobre algunos de los acontecimientos que tienen lugar en Washington, D.C.

Te encuentras en el páramo de Washington, D.C. Explora la capital después del brote y descubre lo que ocurrió. Viaja por los distritos de la desolada ciudad y registra barrios perdidos, como Georgetown, para buscar objetos que saquear, suministros y a otros supervivientes. Avanza con cuidado, pues tanto los muertos como los vivos podrían oír cualquier ruido que hagas y cualquier error puede atraer a una horda de caminantes.