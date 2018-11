Otra falla en Windows 10: Esta vez alguien podría acceder a tus archivos

Parece que la falla en Windows ya tiene algún tiempo, y permite que los desarrolladores de algunas apps puedan ver todos tus archivos.

Hace algún tiempo, Windows era únicamente un OS para computadoras. Sí, había versiones del sistema para móviles, por ejemplo, pero no era algo universal como sí lo es iOS y macOS. Eso cambió, hace no mucho conocimos la Plataforma Universal de Windows o UWP por sus siglas en inglés.

¿Para qué sirve esto? Para que pudieras instalar las mismas aplicaciones tanto en tu computadora, como en tu celular y demás opciones parte del ecosistema de Microsoft. Hasta ahí todo suena hermoso, ¿no? O al menos bastante útil. Pero ya sabemos que con Windows nada puede ser pura felicidad.

Oh no, no de nuevo, Windows

Aquí viene lo feo: se reveló que las aplicaciones UWP tienen un grave bug que permite que los desarrolladores de estas vean todos los datos que tienes en tu computadora. Sí, todo: archivos, etc. Y no, no necesitan tu permiso. Esto es bastante grave.

El problema, básicamente, es que Windows olvidó exigir que los desarrolladores tuvieran tu permiso para permitir que sus apps vieran los datos de la computadora. Oops. Pequeño detalle.

Y ahora vamos a lo mejor: ¿Ya se resolvió esto? Sí. ¿Puedes instalar la solución? No. Como sabes, la actualización del OS de Microsoft sigue suspendida porque comenzó a borrar los archivos de las personas. Por ahora, está disponible sólo para usuarios Insider.