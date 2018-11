Mira aquí el Nintendo Direct centrado en Super Smash Bros. Ultimate

La transmisión arrancará a las 8:00 AM de la Ciudad de México / 11:00 AM de Santiago de Chile.

[Actualización] En este enlace pueden ver la repetición y el resumen con lo más destacado de este Nintendo Direct centrado en Super Smash Bros. Ultimate.

[Nota Original] Dentro de unos minutos se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct centrado en novedades de Super Smash Bros. Ultimate que podrán seguir en el video a continuación, en YouTube o en el sitio oficial de Nintendo.

Hablando más específicamente, la transmisión especial arrancará hoy 1 de noviembre a las 8:00 AM de la Ciudad de México / 11:00 AM de Santiago de Chile, destacando que tendrá una duración de 40 minutos y que será presentada por el director del juego, Masahiro Sakurai.

Se espera que se revelen nuevos personajes, escenarios y modalidades de juego, pero atentos ya que tal vez habrá alguna sorpresa como el lanzamiento de un demo, o al menos es lo que sugieren los rumores.

Y al finalizar el Nintendo Direct no se vayan ya que también se anunció que se realizará una sesión Nintendo Treehouse con jugabilidad en vivo del mismo Super Smash Bros. Ultimate, pero también de otros títulos importantes como Pokémon Let's Go Pikachu!, Pokémon Let's Go Eevee!, Yoshi's Crafted World y Diablo III: Eternal Edition.

Super Smash Bros. Ultimate se pondrá disponible el 4 de diciembre en exclusiva para Nintendo Switch.