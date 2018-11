Parece que NieR: Automata tendrá edición "Juego del Año"

La llamada YoRHa Edition llegaría a PlayStation 4 y PC.

Si por algún motivo aún no han jugado NieR: Automata y están pensando en adquirirlo les sugerimos que esperen un poco ya que hay pistas que indican que pronto se lanzará una nueva versión del juego, específicamente una edición Juego del Año.

El sitio web de la ESRB publicó un listado donde aparece NieR: Automata Game of the YoRHa Edition para PlayStation 4 y PC, aunque desafortunadamente no hay más detalles al respecto.

Aún así, el nombre nos dice que será una Edición "Game of the Year" que por lo general es un paquete que viene con el juego base con todo su DLC y con algunas mejoras a un precio menor, así que sin duda sería una excelente opción para los que quieran finalmente probar este RPG de acción desarrollado por Platinum Games.

Nier: Automata está disponible en versiones para PlayStation 4, PC y Xbox One, y si la ESRB está en lo correcto pronto llegará la Game of the YoRHa Edition a PlayStation 4 y PC.