¿Netflix subirá de precio en México? Quieren poner un impuesto sobre el servicio

No sólo Netflix podría sufrir un aumento: si deciden poner el impuesto, todas las plataformas de streaming sufrirían un aumento.

Netflix se ha convertido, prácticamente desde su comienzo, en toda una revolución del entretenimiento. Ha sido un gran golpe para la TV, pero también para los cines y las empresas de este ramo en general. Pero la gran ventaja es que los usuarios finales se han visto beneficiados: todo el contenido que quieren por "no tanto" dinero al mes.

¿Netflix subirá en México?

La respuesta a esa pregunta sigue en el aire. Ernesto Contreras, presidente de la AMACC (Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas), ha hecho la propuesta de que se le cobre un impuesto a las plataformas de streaming, ya que se hacen millonarias en países como México sin pagar ni un peso al gobierno.

Esta propuesta tuvo lugar durante el Foro de Fondos Públicos de Apoyo a la Producción convocado por el gobierno entrante. Además, según la proposición de Contreras, todas las plataformas estarían obligadas a crear un mínimo de contenido completamente mexicano: desde actores hasta producción.

Todo suena bien, hasta que pensamos en la posibilidad de que las empresas como Netflix, en su afán por no perder ingresos, suban las mensualidades a los usuarios. Y esa idea nos inquieta la menta. Por lo pronto, la plataforma no ha hecho declaraciones y es probable que no suceda hasta que se apruebe o deniegue dicha propuesta.