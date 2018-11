El Netflix de Disney se llamará Disney+

Disney por fin le ha puesto nombre a su esperada plataforma de streaming. La realidad es que no se pusieron muy creativos, pero es un avance conocer ya al competidor mas complicado que tendrá Netflix: Disney+.

Según reporta Variety el nombre fue revelado de manera casi casual por Bob Iger, jefe actual de Disney; durante una conferencia con inversionistas este jueves 8 de noviembre de 2018.

En paralelo la compañía utilizó sus propias redes sociales para lanzar el comunicado oficial y confirmar el nuevo nombre de su plataforma:

The Walt Disney Company’s new direct-to-consumer streaming service will be called Disney+, launching in the U.S. in late 2019: https://t.co/fqv1HFHtqw pic.twitter.com/ut3ojyusB1

— Disney (@Disney) November 8, 2018