Netflix: Novedades y estrenos de diciembre de 2018

Netflix ya tiene sus estrenos para el mes de diciembre. Y lo más destacado incluye la laureada película exclusiva para la plataforma, ROMA, del director mexicano Alfonso Cuarón.

El Mundo Oscuro de Sabrina llega con Un Cuento Invernal. Si lo que necesitas es inspiración culinaria, Nailed it! ¡Felices Fiestas! puede ser un aliado. Desde México arriva Diablero, una nueva serie sobrenatural donde la guerra contra demonios, ángeles caídos y otros criaturas siniestras amenazan la salvación de la humanidad.

Diciembre también marca la llegada de grandes directores y elencos a Netflix. Primero, podremos ver Mowgli: Relatos del Libro de la Selva, dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Christian Bale, Cate Blanchett, Rohan Chand, Benedict Cumberbatch, Andy Serkis, Freida Pinto, entre otros. Por último, Sandra Bullock, protagoniza Bird Box: A ciegas, junto a un reparto que incluye también a Trevante Rhodes, Sarah Paulson y John Malkovich.

SERIES:

Diablero (21/12/2018)

Un sacerdote recurre a un cazador de demonios y a una experta en fenómenos paranormales para encontrar a una niña secuestrada en el inframundo de la Ciudad de México.

El mundo oculto de Sabrina: Un cuento invernal: Parte 1: Capítulo once (14/12/2018)

Durante el Solsticio, el velo entre los vivos y los muertos se debilita. ¿Protegerá a la familia Spellman el leño de Yule?

El recluso (7/12/2018)

Un exmilitar se hace pasar por un recluso en una cárcel mexicana para infiltrarse en una banda sospechada de secuestrar a la hija de un juez estadounidense.

Nailed It! ¡Felices fiestas! (7/12/2018)

♪♫Din, don, dan, llega Navidad, la alegría de este día hay que festejar♪♫… Si te portaste bien, hay regalito. Esta temporada, la intención es lo que cuenta.

You (26/12/2018)

El encargado de una librería, obsesionado con una aspirante a escritora, comienza a eliminar los obstáculos que lo separan de ella.

Fuller House: Temporada 4 (14/12/2018)

La familia Tanner-Fuller-Gibbler está de regreso. DJ y Steve reavivan la llama del amor, ¡y parece que ya llega el bebé!

Perros de Berlín (7/12/2018)

El asesinato de una estrella de fútbol obliga a dos detectives distintos a luchar contra el submundo berlinés y confrontar su propia corrupción.

La colina de Watership (Disponible en Diciembre)

En esta miniserie animada de Netflix y BBC One, la adaptación de una famosa novela cobra vida con la historia de cuatro intrépidos conejos en búsqueda de un nuevo hogar.

Pine Gap (7/12/2018)

Los empleados australianos y estadounidenses de una agencia de inteligencia se enfrentan a sus problemas mientras trabajan en la remota ciudad de Alice Springs.

Neo Yokio: Pink Christmas (7/12/2018)

Las fiestas no le dan respiro a Kaz, que tiene que lidiar con los regalos secretos de Navidad, la visita de la tía Angelique y los planes de su archienemigo Arcangelo.

The Ranch: Parte 6 (7/12/2018)

Colt se esfuerza por levantar la hacienda de Peterson mientras esperan con Abby la llegada del bebé. Además, la familia Bennett sufre una pérdida dolorosa.

Outlander: Temporada 3 (11/12/2018)

A siglos de distancia, Claire y Jamie luchan por seguir adelante, a pesar de vivir acechados por el recuerdo de un amor perdido.

Viajeros: Temporada 3 (14/12/2018)

Ahora que el mundo entero sabe de su existencia, MacLaren y el equipo deben cubrir sus huellas, colaborar con el FBI y encontrar al viajero 001.

Sin senos sí hay paraíso: Temporada 3 (14/12/2018)

Coronan a la ganadora del concurso de belleza. El nacimiento de un bebé amenaza la relación de Catalina la Pequeña y Hernán Darío. Martín regresa para vengarse.

Z Nation: Temporada 5 (30/12/2018)

El grupo intenta establecer una democracia con los sobrevivientes en Nuevamérica, pero primero deberá lidiar con la evolución de los zombis, que ahora hablan.

The Protector (14/12/2018)

Un joven obtiene poderes místicos gracias a un talismán y sale en una misión para luchar contra fuerzas oscuras y resolver un misterio de su pasado.

Recuerdos de la Alhambra (11/12/2018) (Weekly Series)

Un ejecutivo de una empresa de inversión conoce a la administradora de un hostal en España mientras busca al creador de un juego innovador de realidad aumentada.

Tidelands (14/12/2018)

Una exconvicta vuelve al pueblo pesquero que la vio crecer y un cadáver la conduce hacia los secretos más profundos de sus habitantes, tan profundos como el mar…

Plan corazón (7/12/2018)

Sus amigas querían que volviera a confiar después de estar tanto tiempo soltera, y entonces le alquilaron un amante. Serie de comedia ambientada en París.

Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 3 (14/12/2018)

El periodista de investigación Raphael Rowe, a quien culparon erróneamente de asesinato, visita prisiones en Colombia, Costa Rica, Rumania y Noruega.

Cuckoo: Temporada 4 (14/12/2018)

En esta cuarta temporada, Dale prueba la hotelería con la esperanza de desarrollar una carrera, mientras Ken el abogado maneja mal ciertos asuntos profesionales.

Terrace House: Opening New Doors: Parte 5 (18/12/2018)

Takayuki y Aya siguen saliendo, pero él podría estar enamorado de otra persona. Shunsuke, que acaba de llegar al grupo, inicia una etapa de autoconocimiento.

Tales by Light: Temporada 3 (21/12/2018)

En esta temporada, el trío de fotógrafos descubre barrios de la India, arrecifes de Indonesia y paisajes remotos en Australia.

Películas

Bird Box: A ciegas (21/12/2018)

Pasaron cinco años desde la ola de suicidios que arrasó el planeta. Ahora, ella y sus dos hijos atraviesan un abismo ciego con un solo objetivo: encontrar refugio.

ROMA (14/12/2018)

Esta película del director ganador del Óscar Alfonso Cuarón narra el turbulento año de una familia de clase media a principios de los setenta en la Ciudad de México.

Navidad 5 estrellas (7/12/2018)

Llega navidad y tiene que hacer un viaje protocolar con su amante (y rival político). Estaba preparado para ser el primer ministro de Italia, no para esto.

La noche de 12 años (28/12/2018)

Tres presos políticos, incluido el futuro presidente José Mujica, se encuentran en cautiverio clandestino durante la dictadura militar en Uruguay.

Mowgli: Relatos del libro de la selva (7/12/2018)

Un niño huérfano criado por animales en el corazón de la selva se convierte en héroe al enfrentarse a un peligroso enemigo… y a sus orígenes.

Cuando los ángeles duermen (28/12/2018)

Germán atropella accidentalmente a dos adolescentes. A partir de ese momento, tendrá que hacer todo lo posible para evitar que su vida quede destrozada para siempre.

La sirenita (1/12/2018)

En esta versión del cuento clásico, una sirena de circo presa transforma las vidas de un periodista incrédulo y su joven hermana.

Star Trek: Sin límites (17/12/2018)

El capitán Kirk intenta evitar futuros ataques luego de que un alienígena vengativo destruyera la Enterprise y dejara a la deriva a la tripulación en un planeta perdido.

La librería (1/12/2018)

Una viuda abre una librería en un pueblo conservador de la costa inglesa en 1959 y provoca el descontento de los locales. Especialmente, el de una heredera aristocrática.

El especialista: Resurrección (1/12/2018)

Arthur Bishop, un ex asesino a sueldo, deberá encargarse de una serie de homicidios muy difíciles para salvar a la mujer que ama, secuestrada por un antiguo enemigo.

Crossroads: One Two Jaga (1/12/2018)

En Kuala Lumpur, varios individuos con problemas económicos intentan mejorar sus vidas, hasta que sus caminos se cruzan con fatales consecuencias.

Mary Shelley (1/12/2018)

Mary Wollstonecraft Godwin tenía solo 16 años cuando por amor se convirtió en Mary Shelley, la valiente feminista que escribió Frankenstein.

El club de los insomnes (31/12/2018)

Un insomne, una aspirante a fotógrafa y una veterinaria embarazada entablan una amistad extraordinaria mediante reuniones nocturnas en un minisúper.

Battle (1/12/2018)

Amalie lo tenía todo, hasta que se vio obligada a dejarlo ir. Pero la vida le vuelve a sonreír cuando conoce a Mikael, un bailarín de hip-hop.

Documentales

The American Meme (7/12/2018)

Acompaña a cuatro provocadores mediáticos —Paris Hilton, Josh Ostrovsky, Brittany Furlan y Kirill Bichutsky— en su vertiginoso desafío de crear imperios online.

Ellen DeGeneres: Relatable (18/12/2018)

Ellen DeGeneres regresa al escenario después de 15 años con un especial de stand up imperdible filmado en el Benaroya Hall de Seattle.

ReMastered: ¿Quién mató a Jam Master Jay? (7/12/2018)

Run-D.M.C. revolucionó el hip-hop y lo transformó en un género masivo. El asesinato de su DJ, Jam Master Jay, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.

El proyecto Williamson (14/12/2018)

Los ochenta. Un pueblo de Oklahoma tan diminuto como su nombre: Ada. Dos asesinatos espantosos que todavía dan que hablar.

Springsteen on Broadway (16/12/2018)

En este aclamado espectáculo basado en su exitosa autobiografía, Bruce Springsteen interpreta versiones acústicas de sus canciones y comparte historias personales.

Desenterrando Sad Hill (1/12/2018)

Un grupo de fans de El bueno, el malo y el feo intenta restaurar el cementerio de España donde se filmaron las escenas finales de la película en 1966.

Bobby Robson: Más que un director técnico (1/12/2018)

Explora la vida del legendario entrenador de fútbol Bobby Robson, cuya inteligencia para el juego solo fue igualada por la dedicación a sus equipos.

Vir Das: Losing It (11/12/2018)

En un nuevo especial de stand up, el humorista Vir Das habla sobre recorrer el mundo, religión, una enfermedad infantil, su sueño de ser un superhéroe indio y mucho más.

Infantil

Supermonstruos: La estrella de los deseos (7/12/2018)

Lobo solo quiere que su prima favorita venga de visita, y Glorm anhela estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Se harán realidad sus deseos navideños?

Los 3 de abajo: Relatos de Arcadia (21/12/2018)

Dos adolescentes alienígenas aterrizan de emergencia en Arcadia, donde deberán camuflarse y huir de los cazarrecompensas intergalácticos. Creada por Guillermo del Toro.

El príncipe de Peoria: El milagro del alce navideño (14/12/2018)

Teddy nunca se ha perdido el Festival de las Luces, pero los bolos están cubiertos de nieve. Emil insiste en que Magnus, el alce navideño, lo arreglará todo.

Disney – LEGO Frozen: Luces mágicas (1/12/2018)

Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven se aventuran lejos de Arendelle con la esperanza de ver la aurora boreal antes de que sea demasiado tarde.

PJ Masks: Héroes en pijamas: Temporada 1 (1/12/2018)

Tres niños de seis años que durante el día tienen vidas comunes y corrientes, pero, durante la noche, se convierten en superhéroes que luchan contra el crimen.

Soy Luna en concierto – México (1/12/2018)

Soy Luna en concierto ofrece una puesta impactante y un gran despliegue musical con canciones originales de la serie.

Voltron: El defensor legendario: Temporada 8 (14/12/2018)

Los paladines regresan con la última temporada de aventuras animadas intergalácticas. ¿Podrán derrotar a los galra y salvar el universo?

Alexa & Katie: Temporada 2 (26/12/2018)

En una etapa en la que es tan importante encajar, Alexa y Katie a menudo se sienten excluidas, pero, por suerte, se tienen la una a la otra.

Los Jóvenes Titanes en acción: Temporada 4 (1/12/2018)

En esta temporada, los chicos luchan contra un dragón, atrapan piratas informáticos y salvan el Halloween y la Pascua.

A rienda suelta: Doce relinchos de Navidad (7/12/2018)

Bright Fields se prepara para su gran evento de Navidad, Zoe está cada vez más cerca de descubrir un secreto familiar, y Gaby debe lidiar con su nueva jefa Mia.

My Little Pony – Chicas de Equestria: Montaña rusa de amistad (1/12/2018)

Rarity obtiene un trabajo de verano y Applejack se pone celosa, pero, cuando sus amigas empiezan a desaparecer, deben trabajar juntas para encontrarlas.