La NASA planea hacer vuelos comerciales y llevar turistas al espacio

Las necesidades económicas que enfrentaría la NASA harían que la agencia buscara financiamiento al atender las solicitudes de inversionistas privados.

Puede que la NASA enfrente pronto uno de los mayores cambios que ha tenido en toda su historia. La razón es que el gobierno de los EE.UU. no se quiere hacer más cargo de los altísimos gastos de la agencia y planea empezar a eliminarlos en los próximos años. Desamparada y en un momento crítico, la organización contempla nuevos horizontes: la iniciativa privada.

Así lo reveló recientemente el Washington Post, diciendo que la NASA buscaría una respuesta a las intenciones de la Casa Blanca de dejar de financiar directamente a la Estación Espacial Internacional para el año 2025. Al parecer todo sería parte de un plan que llevan armando sus directivos desde hace dos meses como anunció su administrador Jim Bridenstine.

¿Y cómo se lograría esto? Pues bien, tentando a algunos millonarios a que gasten su dinero en vacaciones espaciales. Así es: la NASA pretende vender vuelos comerciales para llevar turistas al espacio.

Tanto los dirigentes de la agencia como representantes del sector privado parecen muy optimistas por generar alianzas. Según explican, esperan obtener más infraestructura y financiamiento para poder continuar con innovaciones en un futuro.

¿Cuáles serían las opciones?

La propuesta incluiría vender asientos directamente para que turistas vayan al espacio. Pero no solo será eso, sino que se evalúa permitir que se use el logo de la NASA para propuestas comerciales. Que no se nos haga raro si en unos años vemos astronautas apareciendo en televisión solo para promocionar viajes espaciales.

Inclusive estarían estudiando si empezar a vender derechos de nombres para sus cohetes. La idea es dejar de ser tan restrictivos con el uso de su imagen para propósitos privados como eran hasta ahora. De hecho, podrían participar en programas para promoción de actividades espaciales con niños que sueñan con ser astronautas.

Recordemos que la agencia ya no fabrica sus propios transbordadores desde 2011. Debido a eso, ha tenido que aliarse con la Roscosmos y con compañías como SpaceX y Boeing. Por lo tanto, este episodio solo sería una consecuencia más de lo que ha venido experimentando en los últimos años.

Las posibilidades son muchísimas. Por eso la NASA debe ser cuidadosa para saber qué debe elegir, pero asegurándose de actuar antes de que se quede sin fondos.