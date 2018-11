My Hero Academia: Two Heroes será estrenada en salas de cine en Colombia

La película My Hero Academia: Two Heroes podrá ser vista en Cinépolis, donde ya comenzó la preventa en la ciudad de Bogotá.

My Hero Academia (Boku no Hero Academia) es uno de los anime más populares de la actualidad. La historia de héroes que protagoniza Izuku Midoriya ha sido tan exitosa que ya lleva tres temporadas en solo dos años. De hecho, hace no mucho se hizo el estreno mundial de su primera película "Two Heroes".

En un país como Colombia no se habla tanto de anime a comparación de otros. Sin embargo, una compañía de salas de cines nos trajo una grata sorpresa.

Se trata de Cinépolis, que anunció recientemente que proyectaría My Hero Academia: Two Heroes. Así es, la empresa mencionó su plan de traer este largometraje de 97 minutos a sus salas de cine.

En este momento la preventa ya está abierta. En su página oficial ya se puede gestionar la adquisición de las boletas para su aparición en los teatros del Centro Comercial Hayuelos de Bogotá.

Por ahora las funciones solo serán dos que se presentarán durante el 8 de diciembre y estarán a las 12:10 p.m. y las 2:30 p.m. No obstante, no se descarta que tal vez se organicen más funciones posteriormente.

Los estudiantes de esta escuela te van a sorprender con sus batallas. ¿Te gustaría entrar a #MyHeroAcademia? 😀😮💥 Posted by Cinépolis on Monday, November 26, 2018

Sobre la película

Los hechos de esta producción ocurren entre el final de la segunda temporada y el comienzo de la tercera temporada de la serie.

En esta, All Might recibe una invitación para ir al extranjero a una isla gigantesca llamada I-Island. Él acepta ir y decide llevar a Izuku Midoriya con él.

La isla reúne todo tipo de investigación de científicos de todo el mundo sobre "Quirks" y héroes. En este lugar Izuku conoce a una chica llamada Melissa, quien no posee poder alguno. Esto le recuerda a su pasado, cuando era un ser humano común y corriente.

En un momento los sistemas de seguridad de la isla son hackeados por villanos y se toman el lugar. Todos son tomados como rehenes, y el deber de los héroes será evitar que los villanos se hagan con información delicada que pueda amenazar a la sociedad. Puedes ver el tráiler aquí.