¿Qué es el Modo Dios de Windows y cómo puedes usarlo?

Este modo no es nuevo. Sin embargo, sorprendentemente aún hay gente que no conoce sus bondades. Maneja Windows como un dios.

Windows es uno de los sistemas operativos más usados en computadoras a nivel mundial. Y claro, siempre está a la vanguardia; pues no es nuevo en el negocio. Y cada día tiene más opciones y configuraciones diferentes que están por todos lados. Es difícil o al menos tedioso buscarlas todas; pues hay muchas que quizá ni siquiera conocías.

El Modo Dios –Windows 10 e inferiores– no es algo nuevo. Los usuarios expertos seguramente no sólo lo conocen, sino que lo usan y están familiarizados con él. Sin embargo, más gente de la que crees aún no ha oído hablar de esto. Para ellos, una luz al final del túnel de caos en Windows.

Este modo te permite encontrar todas las principales configuraciones en un mismo panel, para que no tengas que buscar en decenas de menús diferentes. Te vuelve un dios de Windows con todo al alcance de tu mouse.

Cómo activar el Modo Dios

El Modo Dios se activa igual en Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

Para acceder a la carpeta All Tasks –otro nombre para el Modo Dios– sólo tienes que crear una carpeta nueva desde el explorador de Windows.

sólo tienes que crear una carpeta nueva desde el explorador de Windows. Ya que tengas lista tu nueva carpeta, ponle este nombre: God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Verás –en caso de que hayas puesto el nombre bien– que el ícono de la carpeta deja de ser un folder y se vuelvo un icono de Panel de Control.

Ahora entra a tu nueva carpeta. Verás muchas configuraciones, unas conocidas, otras no tanto. Este es tu Panel de Control súper poderoso. Pero ojo: ten cuidado con lo que mueves en este panel. Hay unas cuentas configuraciones delicadas que es mejor no tocar a menos de que sepas exactamente lo que haces.

Si por alguna razón tienes que cambiar los ajustes de tu computadora con regularidad o administrar varios equipos; este Modo Dios será tu mejor aliado.