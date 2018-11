Museo Nacional de Videojuegos muestra una consola Mini Vectrex funcionando

En la década de los 80 se lanzó una consola conocida como Vectrex que incluía algunos elementos innovadores como pantalla integrada y gráficos basados en vectores, pero desafortunadamente fue víctima de la llamada crisis del videojuego en 1983.

De forma interesante, en 2003 la revista Edge reveló la presunta existencia de una Vectrex Mini señalando que un fan había visto la consola mini en el escritorio del presidente de la compañía fabricante durante un tour por las instalaciones a inicios de los 80s.

Incluso hace alrededor de 8 años cuando alguien que aseguraba ser familiar de una persona que trabajó en Milton Bradley compartió unas imágenes escaneadas del presunto Mini Vectrex, lo que de cierta forma reforzó la idea de que el producto al menos estuvo en planes.

Y bueno, aunque la Vectrex Mini solo se mencionaba en rumores, ahora tenemos que El Museo Nacional de Videojuegos en Frisco, Texas ha confirmado completamente su existencia ya que han logrado obtener un prototipo para su colección (vía Gizmodo).

We've heard it suggested that the Mini Vectrex was only mock-up and not a real system at all. We have already taken the unit apart and inside of it is the complete, authentic circuitry of an original Vectrex console. pic.twitter.com/1VV1NG7SRl

— National Videogame Museum (@nvmusa) November 16, 2018