Ciudad de México: La línea 2 del Metro se volvió a incendiar, ¿qué es lo que está pasando?

No es la primera vez que sucede, ni siquiera la segunda. De hecho es la tercera y parece que el Metro de la CDMX está en serios problemas.

No han pasado ni siquiera 20 días de la primera explosión en la línea 2 (azul) del Metro de la Ciudad de México, cuando ya estamos hablando de la tercera. Sí, está sucediendo por las mismas razones: un corto circuito. El día de hoy, en la estación Portales, otro corto circuito provocó un incendio. En ese momento se suspendió el servicio de Tasqueña a Villa de Cortés.

-¡Mamá, mira, las luces navideñas!

-No mames se está quemando otra vez el metro, ¡córrele!

Sucedió en la estación portales Línea 2 (azul). pic.twitter.com/7FnGdVwOGq — Antonio Aranda (@antonioaranda_) November 20, 2018

Según el STCM, el servicio ya ha sido restablecido, aunque todo apunta a que la saturación de la línea todavía va a tardar en desahogarse. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas explosiones?

El gran problema del Metro de la CDMX

La línea 2 del Metro es de las más usadas e importantes, por el simple hecho de que conecta con el centro de la ciudad. También es una de las más transitadas por el turismo. Pero es la que más fallas en este sentido ha presentado.

El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, admitió el problema: no se le da mantenimiento al Metro, porque no tienen dinero. Al parecer, la ciudad no genera lo suficiente para mantener este sistema de transporte, y además el gobierno federal les debe 18 mil millones de pesos que no han entregado. Las 12 líneas están en serios problemas de seguir las cosas así.

Los recursos federales no fluyeron como se esperaba, no fluyeron como se había prometido

Es muy probable que en este sentido, tanto el gobierno federal como el de la CDMX se laven las manos. Recordemos que estamos viviendo los últimos días de ambos. Esperamos que los gobiernos entrantes puedan lograr un Metro sin explosiones ni incendios.