Se suman nombres: Otro mayor (r) de Carabineros podría quedar con prisión preventiva por la Operación Huracán

Sumana a la gran cantidad de nombres de uniformados, ex uniformados y políticos que están involucrados en la Operación Huracán, por la utilización de un software falso para orquestar un montaje en la Araucanía, sale a colación otro personaje: Patricio Marín.

Marín fue jefe de la Unidad de Inteligencia Policial de Carabineros en Temuco, desde donde se implementó la llamada "Operación Huracán". Según declaró a Cooperativa, a pesar de ser jefe de una unidad estratégica, fue engañado con la falsedad de Antorcha:

Él (Smith) debería dar explicaciones respecto al tema, no nosotros, no yo, no mi general (Gonzalo) Blu, por ningún motivo. Creíamos plenamente en que este sistema (la aplicación Antorcha) funcionaba, por eso se hizo todo lo que se hizo. Las liberaciones, los informes, los peritajes, las detenciones. Insisto, nosotros creíamos plenamente en este sistema que dijo que funcionaba el señor Smith.