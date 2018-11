Mark Zuckerberg no planea renunciar como CEO de Facebook

Facebook ha tenido un 2018 bastante pesado. La cantidad de escándalos en los que se vio metida la red social no fueron menores. Y eso ha detonado que algunos inversionistas pidan la cabeza de Mark Zuckerberg.

Pero el actual CEO de Facebook no está dispuesto a dejar su cargo. Durante una entrevista con la gente de CNN, el ejecutivo reveló que sus intenciones no son abandonar la posición. Y de hecho para él no tiene sentido esa posibilidad:

.@LaurieSegallCNN to Facebook Chairman and CEO Mark Zuckerberg: "So you are not stepping down as chairman [of Facebook]?"

Zuckerberg : "That's not the plan… I am not currently thinking that makes sense." https://t.co/FgpBcbXWvi pic.twitter.com/eNQYZMz9jA

— Anderson Cooper 360° (@AC360) November 21, 2018